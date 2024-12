Christmas Music Parade al Santangelo Outlet Village

Santangelo Outlet Village continua a regalare emozioni uniche con i suoi appuntamenti natalizi, pensati per grandi e piccini. Dal 21 al 24 dicembre, il calendario si arricchisce di eventi imperdibili per vivere a pieno l’atmosfera magica del Natale.

Oggi, 21 dicembre, sarà una giornata speciale con la straordinaria esibizione di 60 musicisti della Christmas Music Parade, pronti a incantare i visitatori con emozionanti performance a partire dalle ore 16:30.

Per la gioia dei più piccoli, il Meet&Greet di Natale sarà un’occasione unica per incontrare Babbo Natale, dal 21 al 24 dicembre, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Un momento magico per scattare foto e condividere la magia delle feste.

Sempre attivo anche il Villaggio degli Elfi, dove i bambini potranno dare libero sfogo alla loro creatività con i “Laboratori Creativi”. Il Villaggio sarà aperto dal 21 al 24 dicembre: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Attività gratuite.

Il Santangelo Outlet Village vi aspetta per lo shopping natalizio e tanti eventi all’insegna della musica, della fantasia e del divertimento.