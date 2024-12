"Pescara d'incanto": tre giorni di appuntamenti nel weekend prima di Capodanno

Sabato, domenica e lunedì. Si annunciano tre giorni ricchi di appuntamenti per chi vuole trascorrere le ultime ore dell’anno in un clima di festa, tra l’animazione e i laboratori per i bambini, la musica e anche l’incontro con la Befana di Urbania. Prosegue, infatti “Pescara d’incanto”, la rassegna natalizia e di fine anno rivolta a grandi e piccini, con un ampio ventaglio di iniziative in varie zone della città. In ordine di data e orario, domani, sabato 28 dicembre, corso Vittorio Emanuele tornerà ad animarsi grazie alle iniziative volute dal Comune e proposte dall’associazione Culturale ricreativa Cuochi & Friends. Alle 15 spazio alla prima edizione di Befanilandia, prima edizione con la speciale presenza della Befana di Urbania, attesa a Pescara direttamente dalle Marche dove la nonnina che consegna doni ha trovato casa.

Pomeriggio dedicato ai bambini anche in Largo Madonna dei sette dolori, per “Le petit park”, a cura dell’Associazione culturale Enfants Terribles, a partire dalle 15:30. Il pomeriggio, dalle 17, sarà dedicatori laboratori per bambini e ragazzi al Museo delle Genti d’Abruzzo. Il tema è “Ghirlande in festa” (necessario iscriversi telefonando al n. 0854510026 o scrivendo a museo@gentidabruzzo.it ). Serata con la musica gospel (e non solo) nella cattedrale di San Cetteo, alle ore 21, a cura dell’Associazione corale musicale Beato Nunzio.

Domenica di nuovo riflettori accesi su corso Vittorio Emanuele dove è in programma, alle 16:30, La Corrida di Natale con la tombola, mentre a poca distanza, il centro commerciale naturale (l’area pedonale del centro), alle 16:30, diventerà la passerella per una sfilata di personaggi in costume, “Tra sole e luna”, di Freddiebrand srl – Fgroup srl. Alle 16, poi, in piazza della Rinascita, Il Circo di Natale, attrazioni per bambini e famiglie di The Mac Live. Anche domenica spazio ai laboratori per bambini e ragazzi, al Museo delle genti d’Abruzzo, su “La lanterna magica” (dalle 17, con prenotazione). Alle ore 21 di nuovo gospel, nella chiesa del Sacro Cuore, con l’Associazione Corale Musicale Beato Nunzio in collaborazione con The Original New Port Gospel Sing.

Tre appuntamenti anche il 30 dicembre. Dopo la sfilata di Babbo Natale, che si svolgerà dalle 15 tra piazza della Rinascita e corso Umberto con Venus Entertainment, si aprirà una lunga parentesi musicale: alle 18:30, nella sala d’Annunzio dell’Aurum, l’associazione Symphonia proporrà l’opera ballo “Le Villi” di Puccini (evento a pagamento, da acquistare su ciaotickets.com). Alle 21, invece, su iniziativa dell’associazione Musica & Società, Gran Concerto di fine anno dell’Orchestra Filarmonica di Pescara, all’Auditorium Flaiano (posti limitati, fino al riempimento della sala).