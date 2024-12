Capodanno, Masci e Cremonese: “Due grandi eventi gratuiti nell’area di risulta”

Sarà un palco di 14 metri per 12, con muri layher a sostenere il ledwall di 12 metri, quello che accoglierà nell’area di risulta della ex stazione ferroviaria il concerto dei Subsonica, domani sera, 31 dicembre, alle ore 22:30, e il concerto di Alfa, il primo gennaio, alle 19, due eventi organizzati dal Comune di Pescara per dire addio al 2024 e salutare l’arrivo del nuovo anno. Entrambi gli eventi sono ad ingresso gratuito.

“Pescara si conferma una città che organizza grandi spettacoli che attraggono persone di ogni età”, dice il sindaco Carlo Masci che stamani ha raggiunto l’area di risulta per assistere ai lavori di montaggio del palco, in corso già dai giorni scorsi, insieme agli assessori Alfredo Cremonese e Zaira Zamparelli e a Enrica Di Paolo, responsabile del servizio Cultura e Turismo. “Mi aspetto il pienone e d’altronde già nei giorni scorsi la città ha accolto tantissime persone per gli appuntamenti organizzati per “Pescara d’incanto”, il cartellone natalizio del Comune. E’ stato un anno di grandi soddisfazioni, anche per gli eventi, con appuntamenti di un certo livello, dal punto di vista culturale e artistico, che hanno registrato un successo di critica e di pubblico. Ringrazio chi ci ha lavorato, ringrazio le forze dell’ordine che si occupano di garantire la sicurezza, e chiedo a tutti di divertirsi in maniera responsabile, evitando situazioni che possono creare pericoli o problemi. E per il 2025 auguro a tutti un anno di pace. E auguro a Pescara il meglio possibile con tante iniziative, tanti lavori del Comune che si completeranno. Come lo immagino io il prossimo anno? Come la stagione delle infrastrutture verdi”, conclude Masci.

“Pescara ha sempre puntato sui grandi eventi di qualità, e i concerti dei Subsonica e di Alfa sono due degli appuntamenti che abbiamo voluto per la città e per tutti coloro che arriveranno da fuori, nelle prossime ore”, dice l’assessore agli Eventi Alfredo Cremonese. “Aspettiamo nell’area di risulta migliaia di persone, e d’altronde sto ricevendo messaggi anche da altre regioni da parte di chi è interessato ai due appuntamenti. Puntiamo ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni, per offrire a tutti un momento di benessere, nei giorni di festa, ma anche perché questi concerti, come gli altri eventi che Pescara ha accolto, sono un ottimo strumento per pubblicizzare la città e per garantire un ritorno economico a tutte le realtà che lavorano in queste ore, e sono tante. Con i Subsonica e Alfa abbiamo voluto accontentare tutte le fasce di età, passando da una band nata nel 1996 che ha annunciato per gennaio il suo decimo album a un giovane rapper che si è affermato negli ultimi anni e che sta riempiendo i palazzetti”.

A presentare i due eventi sarà Alessandra Relmi. Sono previsti spazi per i disabili, sotto al palco, raggiungibili da piazza della Repubblica (lato corso Vittorio Emanuele).