"Pescara d'incanto": gli eventi di venerdÃ¬ e sabato con musica, balli e animazione per bambini

Corso Vittorio Emanuele tornerà ad accendersi con le musiche di Natale, venerdì 3 gennaio, dalle ore 16.30 alle ore 19, con l'esibizione itinerante del gruppo folk "I Caferza" di Giulianova che porteranno in strada anche gli zampognari. E' solo uno degli appuntamenti in programma domani, nel ricco calendario di "Pescara d'incanto", promosso dagli assessorati agli Eventi, alla Cultura e al Turismo. Sempre nel pomeriggio di domani, in viale Pepe, dalle 16:30, il programma propone Burattini show, Attrazioni per bambini e famiglie (una iniziativa di Freddiebrand srl - Fgroup srl). In serata, alle 21, all'Auditorium Cerulli, "Spartiti di*versi - Concerti di Natale", con i brani proposti dall'Associazione La Bottega della Musica.

Anche sabato 4 gennaio saranno diverse le iniziative da seguire, per grandi e piccini, in vista dell'arrivo della Befana. Corso Vittorio Emanuele, quest'anno protagonista di tanti appuntamenti, ospiterà le attrazioni per bambini e famiglie della Xmas Street band, dalle 16:30, una iniziativa dell'Associazione culturale ricreativa Cuochi&Friends. Alle 16:30 l'area del centro commerciale naturale (area pedonale del centro città), si animerà a ritmo di swing con l'Italian Swing Dance Academy: in strada concerti, balli e pillole storico culturali, da ammirare tra corso Umberto e via Firenze.