Una carrellata di eventi per grandi e bambini a Cepagatti per l'Epifania. Oggi, 3 gennaio, alle ore 21 il concerto gospel di "The Original Newport Gospel singers" presso la Chiesa di Villareia. Sabato 4 gennaio alle ore 10 ASPETTANDO LA BEFANA, letture animate e animazione per bambini con l'arrivo della BEFANA presso la Mediateca Mira Cancelli di Vallemare.

Domenica 5 gennaio alle ore 16 arrivano i Re Magi al Parco di Villanova accolti dal coro dei bambini della parrocchia. Lunedì 6 gennaio alle ore 10 ARRIVA LA BEFANA con tante soprese per i più piccini a Cepagatti, zona Portici. E, per chiudere in bellezza queste festività, lunedì 6 gennaio alle ore 20.30 TOMBOLATE DELL'EPIFANIA all'oratorio di Cepagatti.

“Gli eventi sono gratuiti ed aperti a tutti, organizzati e patrocinati dal Comune di Cepagatti insieme alle associazioni e parrocchie del territorio. Vi aspettiamo”, scrive il vicesindaco Annalisa Palozzo a nome di tutta l'amministrazione comunale.