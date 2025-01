Triplo appuntamento con i Momix al teatro Circus

La Patagonia Pictures annuncia il ritorno dei Momix a Pescara, in scena presso il teatro Circus martedì 15 aprile e giovedì 16 aprile alle ore 21:00 e giovedì 17 aprile alle ore 16:30. Dopo più di dieci anni dall’ultima esibizione in Abruzzo, la celebre compagnia di ballerini-illusionisti, fondata da Moses Pendleton e conosciuta in tutto il mondo per l’eccezionale originalità e bellezza degli spettacoli, tornerà nella nostra città con lo spettacolo “Back To Momix”.

Sarà una festa tra i Momix e il suo pubblico, binomio che da sempre genera emozione e incanto: il desiderio di leggerezza e spensieratezza, caratteristiche fondanti per la compagnia, rifioriscono in uno spettacolo di due atti, in cui si avvicendano i numeri più celebri di Momix con una rinnovata intensità. La compagnia Momix, da 43 anni continua a impressionare il proprio pubblico con le acrobazie dei suoi incredibili ballerini e il trasformismo dei suoi personaggi che evocano sensazioni e colori sempre nuovi.

Nonostante i numerosi cambiamenti che il gruppo ha subito durante gli anni, roccaforte della compagnia è rimasta la voglia di divertire il pubblico, evocando immagini surreali grazie alla fusione di corpi, ai giochi di luce, agli attrezzi di scena, ai costumi. I Momix esordiscono con il celebre spettacolo “Momix Classics”, con cui lasciano il segno su un pubblico internazionale. Nel 1992 presentano “Passion”, altro successo mondiale costruito sulle note di “L’Ultima tentazione di Cristo” di Martin Scorsese.

Seguono numerosi ulteriori successi come “Baseball” nel 1994, “Supermomix” nel 1996, “Opus Cactus” nel 2001. Nel 2013 debutta “Alchemy”, che capovolge l’impronta Momix in uno spettacolo carico di mistero ed a tratti sorprendente, mostrando ancora un’altra faccia della multiforme vena artistica del regista Moses Pendleton.

In Italia la Compagnia è apparsa in produzioni Rai trasmesse in mondovisione. Nell’estate del 2010 arriva “Momix reMix”, con due nuove coreografie in prima mondiale. Lo spettacolo, annunciato da Patagonia Pictures, in scena presso il Teatro Circus di Pescara, inizierà martedì 15 aprile e mercoledì 16 aprile alle ore 21:00, con l’apertura delle porte al pubblico alle ore 20:00, e giovedì 17 aprile alle ore 16:30, con l’apertura al pubblico alle ore 15:30. I biglietti sono disponibili su www.ciaotickets.com.