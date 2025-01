7 appuntamenti con la Libertà

Fenimprese, l’associazione datoriale presieduta da MarioFagioli costituita un anno fa in provincia di Pescara, attraverso il centro studi Synapses, ha organizzato una serie di appuntamenti per parlare di Libertà in tutti i suoi aspetti attraverso la lettura e presentazione di libri-

Gli appuntamenti si svolgeranno dal 30 gennaio al 26 giugno e il tema sarà la libertà quale concetto di vita. Durante i sette appuntamenti saranno presentati libri in cui la Libertà è vista ed analizzata sotto tutti gli aspetti sociali ed economici della vita. A coordinare gli incontri sarà Licio Di Biase, noto saggista e storico. In allegato il programma dei sette incontri.