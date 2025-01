Premio Borsellino, presentati gli eventi dedicati al Giorno del Ricordo

“Aver prodotto momenti di approfondimento dedicati appositamente al Giorno della Memoria della Shoah e al Giorno del Ricordo delle foibe significa aver reso il Premio Borsellino un evento che vive dodici mesi l’anno, capace di parlare ai ragazzi affrontando temi sociali di assoluta attualità. E ritengo che tale iniziativa, che toccherà tutto l’Abruzzo, comunque non poteva che prendere il via da Pescara che, dopo la seduta del G7, è senza dubbio la città vocata al dialogo, al confronto istituzionale”. Lo ha detto il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri nella conferenza stampa convocata per la presentazione degli eventi dedicati a Shoah e Foibe e promossi nell’ambito del Premio Borsellino che si svolgeranno dal 27 gennaio al 23 febbraio.

“Possiamo senza dubbio dire che una parte di quei camion di aiuti che oggi sono riusciti a entrare a Gaza siano partiti metaforicamente da Pescara, dal grande evento di pace che abbiamo ospitato e che ha permesso di aprire una finestra di dialogo nel Medio Oriente – ha aggiunto il Presidente Sospiri -. E il capoluogo adriatico è la città che ha gli spazi per discutere e rivivere criticamente i due drammi che hanno sconvolto la storia dell’umanità, da una parte la Shoah e dall’altra il 10 febbraio, la giornata dedicata al ricordo della tragedia delle Foibe. L’Istituzione regionale sarà presente al primo appuntamento, il prossimo 27 gennaio, al Teatro Circus per lo spettacolo teatrale sulla persecuzione degli ebrei, ai campi di concentramento, nato dalla sensibilità della professoressa Franca Berardi e della dirigente dell’Istituto Comprensivo Pescara 4 Daniela Morgione”.