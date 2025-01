"A.L.D.I.L.À.", spettacolo pluripremiato, in scena al teatro D'Andrea

Fa tappa a Pescara “A.L.D.I.L.À.”, spettacolo originale dell'associazione Controspot che ha già riscosso un buon successo di critica e pubblico. Appuntamento sabato 1° febbraio alle ore 21 nel teatro Don Michele D'Andrea. Ambientato nel giugno 2021, lo spettacolo ci accompagna nella vicenda di Marco: ritrovatosi improvvisamente in un luogo sconosciuto, il giovane scopre di essere morto e attraverserà un percorso emotivo e avventuroso per riuscire ad accettare la sua nuova condizione e affrontare i demoni che si porta dentro.

Inizierà così un viaggio ultraterreno ricco di forti emozioni, nel corso del quale Marco cercherà di evitare di finire per sempre nel Vuoto Eterno. Creato a quattro mani da Giuseppe Di Simone, che ne cura anche la regia e da Francesca Giardiello, “A.L.D.I.L.À.” è completamente autoprodotto e si rivela uno spettacolo mai visto prima, che ha molto da raccontare ed è in grado di insinuarsi sotto la pelle degli spettatori, arrivando dritto al loro animo per cambiarlo per sempre.

Interpretato da Sergio Dainese, Serena Piccione e Gianluca Caruso, lo spettacolo va in scena con le musiche e gli effetti di Marco e Ruggero Di Maura, costumi e scene di Beatrice Coppetti, audio e luci di Giuseppe Di Simone. Motore organizzativo e creativo di “A.L.D.I.L.À.” è Controspot, associazione di promozione sociale: nata nel 2021 grazie all’iniziativa di Giuseppe Di Simone e Jenny Nespoli con l'intenzione di convogliare le energie e le esperienze di altri artisti per la creazione di un sodalizio al servizio della promozione dell'attività teatrale, intesa non solo come mezzo di espressione artistica, ma anche come strumento di inclusione sociale e culturale senza porre alcun limite di età, genere o attitudine.

In quest'ottica, Controspot cura la realizzazione della propria attività sin dalla fase dell'ideazione, facendo crescere i suoi progetti all’interno dell’associazione, permettendo a ognuno di esprimersi al meglio e di poter trovare la propria dimensione. Obiettivo condiviso è la realizzazione di un vero e proprio processo relazionale rispetto al quale il prodotto artistico di qualità si rivela utile e funzionale.

L'attenzione verso i temi sociali di maggiore delicatezza, a partire da quelli dell'inclusione e delle diversità, costituisce l'elemento centrale su cui l'Associazione fonda sia il proprio obiettivo di crescita dal punto di vista associativo, che quello di promozione verso l'esterno mediante la realizzazione dei propri progetti artistici; è un obiettivo di cui si fa portatrice e vuole che emerga negli spettacoli oltre che nelle attività laboratoriali e di approfondimento.

“A.L.D.I.L.À.” è stato già vincitore della quinta edizione dell'In_Visibile Festival di Trento, dove ha ottenuto il riconoscimento come Miglior Spettacolo e quello per il Miglior Interprete (Sergio Dainese) da parte della Giuria Giovani, oltre che quello per il Miglior Allestimento Scenico. Dopo l'appuntamento del 1° febbraio a Pescara, il tour abruzzese dello spettacolo proseguirà al teatro Camillo de Nardiis di Orsogna il 21 febbraio e al teatro De Rentis di Lettomanoppello il 29 marzo.