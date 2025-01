All'Aurum il XX congresso nazionale di Scienze planetarie

Pescara si prepara a ospitare il futuro dell'esplorazione spaziale del Sistema Solare. Dal 3 al 7 febbraio la città si trasformerà nel cuore della ricerca planetaria italiana grazie al Dipartimento di Ingegneria e Geologia (InGeo) dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, diretto dal professor Sergio Montelpare. Infatti, presso l’ex-Aurum, si terrà il XX congresso nazionale di Scienze Planetarie che riunirà i massimi esperti in Italia del settore, per condividere le ultime scoperte e le prospettive future dell'esplorazione del Sistema Solare. Il Congresso Nazionale di Scienze Planetarie si svolgerà per la prima volta a Pescara.

L’evento, promosso dalla Società Italiana di Scienze Planetarie - Angioletta Coradini e patrocinato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalla Terza Missione - Public Engagement dell'Università "d'Annunzio" di Chieti-Pescara, è organizzato dal Dipartimento di Ingegneria e Geologia (INGEO), dove è attivo dal 2023 il Corso Internazionale di Laurea Magistrale in “Planetary Sciences”, il primo del suo genere in Italia. L'evento offrirà un'occasione unica anche per approfondire i risultati delle recenti missioni spaziali. I lavori si apriranno il 3 febbraio prossimo con una intera mattinata dedicata alla Scuole e con le prime quattro sessioni.

Il congresso avrà poi la sua apertura ufficiale il 4 febbraio, alle 11.30, con i saluti istituzionali del Rettore, Liborio Stuppia, del Sindaco di Pescara, Carlo Masci, e del Direttore del Dipartimento InGeo della “d’Annunzio”, Sergio Montelpare. “L'istituzione del corso di laurea magistrale in Planetary Sciences e l'organizzazione quest'anno del Congresso Nazionale di Scienze Planetarie - spiega il professor Giuseppe Mitri, docente di Astrofisica, Cosmologia e Scienza dello Spazio alla “d'Annunzio” nonché Presidente del Congresso - contribuiscono a consolidare il ruolo di Pescara come polo di eccellenza per la ricerca spaziale in Italia”.

“Il congresso - sottolinea il dottor Fabrizio Capaccioni, Presidente della "Società Italiana di Scienze Planetarie - Angioletta Coradini" - da più di venti anni rappresenta il principale forum di discussione ed approfondimento per la comunità scientifica che si occupa di Scienze planetarie in Italia”.