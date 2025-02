A Pianella scatta il Contest di San Valentino

Ad un anno dell'inaugurazione dell'arco degli innamorati in via colle da piedi, nel centro storico di Pianella, l'amministrazione comunale ha avviato un contest speciale.

Ad annunciarlo è l'assessore agli eventi e turismo Anna Bruna Giansante: "Febbraio è il mese degli innamorati e Pianella celebra l'amore con un contest speciale! Invitiamo tutti a venire a Pianella per scattare una foto romantica sotto l'Arco degli Innamorati, a condividerla sui social taggando il comune di Pianella con gli hashtag #ArcodegliInnamoratiPianella #ComunediPianella. La foto che riceverà più like vincerà un soggiorno romantico in una antica dimora di Pianella per due persone la notte di San Valentino il 14 febbraio".

Il contest si terrà fino al 10 febbraio. Il vincitore verrà annunciato l'11 febbraio. Lo spot è "Lascia che l'Arco degli Innamorati faccia da cornice al tuo amore e vivi un San Valentino indimenticabile nel cuore di Pianella", conclude l'assessore Giansante.