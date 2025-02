A Francavilla si chiude il "Libro sospeso" di Neo edizioni

Con il contributo di Nicola Lagioia si chiude il progetto durato un anno e noto come "Libro sospeso" di Neo edizioni per Libridine di Francavilla al Mare. Nato dall'esigenza di creare un'iniziativa per la promozione della lettura sul territorio, "Libro sospeso" coinvolge gli attori primari di un'attività che, come promotori culturali, sono ritenuti importanti: un'iniziativa che promuove la lettura attraverso la scoperta, la curiosità, il gioco, il coinvolgimento.

Gli attori coinvolti sono scrittrici e scrittori nazionali, ma anche donne e uomini che rappresentano il panorama culturale italiano: "la libreria – come spiega l'editore Neo, Francesco Coscioni – è intesa come luogo di incontro imprescindibile nel tessuto di una comunità, le realtà culturali che animano questa comunità e, soprattutto, le lettrici e i lettori del nostro territorio, attori primari del mondo che gira intorno al libro".

"Ogni testimonial che ha partecipato al progetto - continua - ha scelto un libro di suo gusto da lasciare 'sospeso' come regalo per una lettrice o un lettore sconosciuto. Il libro è diventato così un invito spassionato ad una lettura ritenuta bella e importante, con tanto di consiglio e autografo in prima pagina, a disposizione dell'utente incuriosito che a sua volta ha comprato un libro a propria scelta da lasciare 'sospeso' per chiunque ha avuto il piacere di partecipare a questa catena virtuosa di consigli alla lettura".

L'iniziativa è stata documentata e raccontata attraverso i social: per ogni testimonial è stato creato un video per raccogliere la motivazione della scelta di quel determinato libro consigliato. I video, una volta pubblicati sulle principali piattaforme social, sono stati commentati e condivisi e, mensilmente, hanno informato i followers sul nuovo titolo in "sospeso".

"È stata un'iniziativa molto partecipata e divertente - spiega il team Neo con Coscioni e Angelo Biasella - che ha avuto un'importante ricaduta sia da un punto di vista culturale che economico, ma soprattutto in termini di relazioni e confronti nel tessuto cittadino".

L'iniziativa "Libro sospeso" rientra nel Progetto "Libridine - Francavilla Città che Legge", con il sostegno del Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Comune di Francavilla al Mare e la Scuola Macondo di Pescara, ed è stato promosso dalla Neo Edizioni.

I testimonial coinvolti sono stati in ordine cronologico:

Pino Aprile;

Peppe Millanta;

Domenico Galasso;

Valeria Parrella;

Margherita Rebuffoni;

Maura Chiulli;

Donatella Di Pietrantonio;

Anna Cherubini;

Paolo Di Paolo;

Nicola Lagioia.

Si ricorda che "Libridine" è promosso dal Centro Per il Libro e la Lettura (CEPELL), istituto del Ministero della Cultura; le associazioni partecipanti al fianco del Comune di Francavilla al Mare sono l'Aps Macondo, Fonderie Ars, l'Associazione Alphaville – nonsolocinema, la Neo edizioni, Sophia Aps e l'Associazione Identità Musicali che a loro volta coinvolgono location strategiche, culturali, turistiche del territorio, oltre alla Mondadori di Francavilla e all'Azienda di Trasporti Abruzzese TUA.