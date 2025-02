"Sulla Natura": Indaco - vincitore del Premio Osaka - esplora tematiche ambientali attraverso la musica

Venerdì 7 febbraio la stagione musicale della Società del Teatro "Luigi Barbara" prosegue con il concerto del Quartetto Indaco, formazione composta da Eleonora Matsuno al violino, Ida Di Vita al violino, Jamiang Santi alla viola e Cosimo Carovani al violoncello. Il quartetto, vincitore del prestigioso Premio Osaka nel 2023, eseguirà un programma dedicato all'ambiente e intitolato "Sulla Natura" e costituito dal Quartetto op. 33 no.3 in Do magg. di Franz Joseph Haydn, da una Selezione di 3 “Cipressi” di Antonín Dvorák, dal Tema e variazioni in Si minore di Mikalojus Konstantinas Čiurlionis e dal Quartetto op. 67 n. 3 in Si bem. magg. di Johannes Brahms.

Il concerto - inserito nel Progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM e realizzato in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Lituania a Roma e l’Istituto Lituano di Cultura - si terrà al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro. Il Quartetto Indaco nasce nel 2007 presso la Scuola di Musica di Fiesole, grazie all’impulso di Piero Farulli e Andrea Nannoni, ed è oggi considerato tra i più interessanti quartetti d’archi italiani della sua generazione: Paolo Viola dice del quartetto che è formato da “musicisti che hanno raggiunto un magnifico suono e un amalgama esemplare, e che sono entrati a pieno titolo nel gotha dei più importanti Quartetti italiani”. Il quartetto è vincitore dell’Osaka International Chamber Music Competition 2023 (MK Award e String Quartet Biennale Award): è il primo quartetto italiano nella storia, ad aggiudicarsi un riconoscimento così grande tra le competizioni riconosciute dalla federazione internazionale dei concorsi.

Particolarmente apprezzato dal pubblico per la sua straordinaria comunicativa, il Quartetto Indaco riceve da sempre ottime recensioni dalla critica specializzata. Le qualità artistiche del quartetto sono messe in rislato da un vasto repertorio, dal classico al contemporaneo, con una particolare predilezione per gli autori del XIX e XX secolo. Inoltre, il Quartetto Indaco svolge un’approfondita ricerca sugli autori italiani e si dedica alla diffusione di nuovi linguaggi musicali. l quartetto è dedicatario di molteplici lavori di compositori come Giovanni Sollima, Alessandro Solbiati, Giovanni Bietti, Nicola Sani e nel 2020 ha eseguito il brano “Via Lucis delle Ombre” per quartetto concertante ed orchestra d’archi nella stagione orchestrale di Milano Classica.

Ospite di festival e istituzioni musicali di prestigio in Italia, il Quartetto si esibisce regolarmente anche in Germania, Svizzera Francia, Irlanda, Kuwait, Lettonia, Svezia, Portogallo, Spagna e Olanda. Dal 2017 prende parte al progetto internazionale “Le Dimore del Quartetto” e dallo stesso anno è quartetto in residence dell’orchestra Milano Classica e del Festival Paesaggi Musicali Toscani.