Un incontro per rendere omaggio a Sanremo con Assunta Di Basilico

Un evento all’insegna della cultura e della musica è quello che avrà luogo sabato 8 febbraio alle ore 17.30 nell’associazione Amare Pescara, in via Malagrida 39/41. Un incontro che vuole rendere omaggio a Sanremo, alla sua storia e a quella della canzone italiana. La dottoressa Assunta Di Basilico (foto) e il professor Daniel Montecolle condurranno i presenti, attraverso uno stimolante viaggio nel tempo, nei ricordi fatti di racconti, canzoni, storie, emozioni e aneddoti relativi a questo importante Festival.

Parteciperanno scrittori, poeti, pittori e musicisti, tra i quali Laura D’Intino, Annalisa Potenza, Miriam Giuliani, Alessandro De Cerchio, Erminia Giuliani, Francesco Di Rocco, Ida Santilli, Marco Perletta e Marco Iuliani. Annalisa Potenza, docente, scrittrice, pedagogista, counselor e fondatrice del movimento letterario e artistico ‘Creazionismo per una nuova era’, parla di “un incontro che si configura quale momento di condivisione, amicizia e relazione, ideato e magistralmente condotto dalla dottoressa Assunta Di Basilico, psicologa, pedagogista, counselor, coach, pluriartista, compositrice, performer e scrittrice”.

Assunta Di Basilico, nata a Pescara nel 1966, dopo un brillante percorso in Rai in ambito artistico-musicale insieme ai più grandi maestri italiani, vede cambiare radicalmente la propria vita a causa di problemi di salute che comunque non le impediscono di esprimere la sua essenza. Si è, quindi, laureata in Psicologia, Pedagogia e Musicoterapia e si è specializzata sulle tecniche del benessere della persona e in discipline come l’arteterapia, il marketing e la comunicazione.

La sua grande volontà e tenacia nonché la dedizione al prossimo l’hanno portata a costituire, insieme ad alcune amiche, un’associazione del terzo settore chiamata “Essere Oltre” che si occupa di cultura, del sociale e di benessere. La sua vita ricca di esperienze, cambiamenti ed emozioni è stata narrata nel libro intitolato “EssereOltre”. La passione per la musica e il canto l’aveva spinta da ragazza a scrivere canzoni e a partecipare al Festival di Sanremo in cui ha cantato un brano inedito dedicato a Mia Martini.

Il desiderio di condividere insieme agli altri l’amore per la musica, la induce a organizzare incontri dedicati alla musica stessa e al Festival di Sanremo, in modo da ripercorrere insieme ricordi, aneddoti, personaggi e immagini che hanno caratterizzato la storia di questo Festival; e, inoltre, per constatare quali cambiamenti ci sono oggi rispetto al Festival del passato e per ricordare la bellezza e il potere della musica la quale, come nella favola mitologica di Orfeo ammalia, tranquillizza, insegna, addolcisce e vince perfino la morte. Gli autori presenti dedicheranno un loro scritto alla musica oppure ad un personaggio del panorama musicale antico, moderno o contemporaneo. Un’occasione di crescita e di condivisione unica per tutti.