Lo street jazz tour 2025 di Shablo fa tappa a Pescara

Dopo il suo primo Sanremo, il 2025 segna un altro importante traguardo per Shablo, con il primo vero e proprio tour a suo nome. E in continuità con "La mia parola”, il brano che ha portato in gara, anche i suoi concerti andranno a riscoprire le origini del suo genere musicale, immergendosi nel circuito jazz, che è la matrice su cui si basano tutte le sonorità della musica black contemporanea. “Shablo street jazz tour 2025” consisterà in una serie di concerti preziosi e unici, per presentare dal vivo il nuovo progetto discografico di Shablo.

Saranno presenti tutti gli elementi a lui cari: una console come quella vista sul palco dell'Ariston, una band, coristi d'eccezione. E naturalmente tanti ospiti a ogni data, con la presenza fissa di Tormento e Joshua (già suoi soci nell'avventura sanremese) e di Mimì (giovanissima e amatissima vincitrice dell'ultima edizione di X Factor). Il tour culminerà in una data-evento al Teatro Arcimboldi di Milano, con un allestimento speciale e tante ulteriori sorprese.

Tra le tappe del tour figura il concerto al Porto Turistico di Pescara del prossimo 14 luglio alle 21 per il Pescara Jazz. Organizzazione a cura di Best Eventi in collaborazione con l’Ente Manifestazioni Pescaresi. I biglietti saranno disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets: online dalle 14 di oggi e nei punti vendita dalle 14 di mercoledì 19 febbraio. Info: 085.9047726, www.besteventi.it.