Giuseppe Giacobazzi di scena al teatro Circus il 7 marzo con "Il pedone"

Giuseppe Giacobazzi porterà in scena Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque al Teatro Circus di Pescara il prossimo 7 marzo alle ore 21. Spettacolo organizzato da Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): primo settore 44 euro - secondo settore 40,25 euro – terzo settore 34,50 euro (diritti di prevendita inclusi). Info: 085.9047726, www.besteventi.it.

“Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque” racconta del paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera. In una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, brilla il fascino della normalità. Un'ora e mezza di spettacolo, un’ora e mezzo di partita, un’ora e mezzo di monologo comico ma al tempo stesso interiore, che lascia lo spettatore incollato e attento nello scoprire la mossa successiva.

In “Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque” vediamo un Giacobazzi sempre più distante dal cabaret vecchio stile e sempre più vicino alla narrazione propria del teatro comico, in un percorso dove non si abbandona mai la risata, presente come in ogni altro spettacolo, ma che diventa anche strumento di riflessione. Giuseppe Giacobazzi ha fatto la sua mossa, ora spetta a te fare la tua.