In scena "Peter Pan e il viaggio sull'isola che non c'è". L'antico teatro dei burattini vi aspetta a Pescara domenica 9 marzo, più precisamente presso l'Auditorium Cerulli, in via Francesco Verrotti 42.

Spettacoli in programma alle ore 16 e alle ore 17:40, per la durata di un'ora. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione su WhatsApp al numero 320-1986474.