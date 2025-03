Novità in casa Drakon: arriva "Le 9elle di Carletto" di Christian Dolente

La casa editrice Drakon di Villa Raspa di Spoltore sta per presentare al pubblico la novità di 2025, ossia "Le 9elle di Carletto. L'Abruzzo in nove racconti" di Christian Dolente: l'appuntamento è per domenica 16 marzo alle ore 17.30 presso la Sala Risorgimento del Museo delle Genti d'Abruzzo a Pescara.

L'introduzione è di Letizia Lizza, Direttrice della Fondazione “Genti d’Abruzzo” Onlus, la prefazione è di Giulia di Giampaolo, Insegnante e fondatrice del Progetto socio-pedagogico “quisifavola".

È proprio attraverso la dimensione del racconto breve per ragazzi che Dolente ha voluto rendere l'arte e la storia accessibili, anche ai più piccoli trasportandoli in epoche e culture lontane con una guida speciale, Carletto, sorta di personificazione dell’immaginazione con cui compiere un singolare viaggio nel tempo.

Carletto è un bambino di nove anni con la passione per la storia, l’arte e le buone letture. Con il cuore gonfio di curiosità e la mente ricca di immaginazione, egli inventa, vive e ascolta i racconti carichi di mistero e ricchi di emozioni. Il papà è uno storico dell’arte e questo per Carletto è motivo di orgoglio e di emulazione, anche se il ‘professore’, così lo chiamano in famiglia, a volte risulta essere un po’ pedante e noioso.

Ogni racconto è una porta che si apre su antichi reperti, opere d’arte e storie di personaggi straordinari, ogni scoperta porta con sé una lezione preziosa e svela le meraviglie di un territorio, l’Abruzzo, che diventa il magico scenario per avventure sorprendenti.

Carletto, con le sue avventure guida alla scoperta, alla conoscenza e inevitabilmente alla valorizzazione del patrimonio culturale della regione abruzzese. Il piccolo esploratore, con la fotocamera al collo, si guarda intorno con gli occhi stupiti di un bambino che però, in fondo, sono gli stessi degli adulti. Quando si è di fronte alle meraviglie che questo territorio offre, il cuore batte forte come un tamburo, batte come quello di Carletto.

In occasione di questa prima presentazione de "Le 9elle di Carletto" ci sarà anche l’esposizione di tutte le opere pittoriche originali inserite nel libro provenienti dalla Scuola d’arte di Lucrezia Di Francesco. L'evento è gratuito.