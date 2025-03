In Comune la decima edizione di Pi Greco Day Festival "Essere in onda"

Prenderà il via domani, venerdì 14 marzo, e si concluderà domenica 16 marzo, nella sala consiliare del Comune di Pescara, la manifestazione Pi Greco Day Festival- "Essere in onda" che vedrà la partecipazione di tanti studenti ma anche di illustri relatori. Si tratta di una iniziativa dell'Associazione Culturale Sinergie d'Arte-APS, realizzata con il supporto dell’assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, guidato dal vice sindaco Maria Rita Carota.

“Una tre giorni ricca di approfondimenti e confronti nell’anno in cui il Festival raggiunge un traguardo prestigioso, quello del decennale”, commenta proprio Carota, mentre gli organizzatori di Sinergie d'arte, presieduta da Gabriella Ciaffarini, annunciano il programma. “Il festival, incentrato sulla divulgazione culturale, la circolarità dei saperi e l'educazione permanente, vedrà la partecipazione di numerosi relatori esperti nei campi della fisica, della medicina, della matematica, dell’arte, della musica, della grafologia, dell’economia, della fotografia, dei videogiochi, e della poesia. Si parlerà di tanti temi, anche di stretta attualità, che riusciranno sicuramente ad incuriosire gli studenti coinvolti, dall’intelligenza artificiale che non ci deve travolgere al ruolo curativo della musica, passando per l’importanza di scrivere a mano nell’era digitale e poi, ancora, per il ruolo delle donne nella scienza, solo per fare alcuni esempi. Nella tre giorni non mancheranno i contributi di ospiti giovani e brillanti come Yuri Saccomandi, Isabella De Massis, Alessio Scancella e Manuel Dominioni”, dicono gli organizzatori.

La prima giornata, quella di domani, interamente dedicata alle scuole, si aprirà alle 9:15 e proseguirà (come da programma allegato) fino al tardo pomeriggio: gli interventi previsti sono quelli di Francesco Marchesani, Stefania Costantini, Marco Di Matteo, Massimo Salcito, Monica Ferri, Isabella De Massis, Carla Antonioli, Miriam D’Ascenzo e Alessio Scancella.

Sabato sono attesi gli interventi di Carla Cerbaso, Maria Gabriella Ciaffarini, Rosanna Baldari, Francesco Iacovetti e Alessia Fatone in mattinata (dalle 9) e Teresa Mirabella, Manuel Dominioni e Marco Giacintucci nel pomeriggio (dalle 16:30). Il 16 marzo il Festival si svolgerà il pomeriggio (ore 16) e interverranno Rocco Dedda, Francesco Di Pompeo, Maria Gabriella Ciaffarini e Bartolomeo Di Pinto. Tutte le informazioni sul programma si possono trovare sulla pagina Facebook dell'associazione e sul sito www.sinergiedarte.it.