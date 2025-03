"Mistero Buffo", Matthias Martelli rilegge Dario Fo e Franca Rame in equilibrio tra tradizione e personalità

Martedì 18 marzo e mercoledì 19 marzo la stagione teatrale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" si completa con "Mistero Buffo", spettacolo di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Matthias Martelli per la regia di Eugenio Allegri e la produzione del Teatro Stabile di Torino.

Un percorso convincente e ormai consolidato: Martelli si misura sin dal 2017 con un testo tra i più emblematici di Dario Fo, un gigante della cultura italiana e internazionale, Premio Nobel per la Letteratura nel 1997. L'attore, nel 2023, aveva già conquistato il pubblico pescarese con "Fred!", lo spettacolo diretto da Arturo Brachetti e dedicato alla vita e alla musica di Fred Buscaglione, dimostrando a tutti gli effetti di essere uno dei personaggi più interessanti del nuovo panorama teatrale e performativo italiano.

Gli spettacoli si terranno al Teatro Circus di Pescara: la prima replica serale è in programma martedì 18 marzo con inizio alle ore 21; la replica pomeridiana è prevista per le 17 di mercoledì 19 marzo. Il biglietto di ingresso per lo spettacolo costa 32€ per le Poltronissime e 27€ per le Poltrone (per i soci della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”, i biglietti costano, rispettivamente, 29€ e 24€). Si ricorda di arrivare puntuali: una volta cominciato lo spettacolo, non si potrà raggiungere il proprio posto e si dovrà rimanere seduto negli eventuali posti liberi in fondo alla sala, salvo disponibilità.

Mistero Buffo è considerato il capolavoro di Dario Fo. Eugenio Allegri dirige Matthias Martelli nella riproposizione di quest’opera straordinaria: l’attore solo in scena, senza trucchi, con l’intento di coinvolgere il pubblico nell’azione drammatica, passando in un lampo dal lazzo comico alla poesia, fino alla tragedia umana e sociale. Un linguaggio e un’interpretazione nuova e originale, nel segno della tradizione di un genere usato dai giullari medievali per capovolgere l’ideologia trionfante del tempo dimostrandone l’infondatezza.

Laureato in storia presso l’Università di Bologna e diplomato alla Performing Arts University di Torino, calca i palcoscenici in Italia ed Europa con Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame, con la regia di Eugenio Allegri, co-prodotto dal Teatro Stabile di Torino. Scrive e interpreta diversi monologhi per importanti Teatri Stabili italiani, fra cui “Raffaello, il figlio del vento” (2020) spettacolo sulla vita del pittore Raffaello Sanzio co-prodotto da Teatro Stabile dell’Umbria, e “Dante, fra le fiamme e le stelle (2021), in cui il racconto della vita di Dante si interseca con frammenti della Vita nuova e della Divina Commedia. Lo spettacolo, prodotto da Teatro Stabile di Torino e Fondazione TRG Onlus, si avvale della consulenza scientifica del professor Alessandro Barbero e del Presidente dell’Accademia della Crusca, professor Claudio Marazzini.

Dal 2022 porta sul palco dei teatri italiani “Fred!”, spettacolo sull’opera di Fred Buscaglione con la regia di Arturo Brachetti, la produzione di Enfi Teatro – Teatro Parioli e Teatro Stabile di Torino. Ha vinto i premi Alberto Sordi, Locomix e Uanmensciò con “Il Mercante di Monologhi” (2017) da lui scritto e interpretato, con oltre 300 repliche all’attivo. Ha vinto il Premio Nazionale di Cultura Frontino-Montefeltro per “le qualità attoriali acclamate dal successo di pubblico e dal favorevole giudizio espresso dalla critica e per i suoi meritevoli risultati raggiunti nel campo delle arti teatrali”. È protagonista di Pierino e il Lupo di Sergej Prokofiev insieme all’orchestra del Teatro Regio di Torino. Ha messo in scena diverse conferenze performative, fra cui The Universal language of Dario Fo, presentata a marzo 2023 alla Chapman University di Los Angeles.