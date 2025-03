"La Luna e l’Aratro" di Alessandro Rapattoni a Pianella: "Di cosa si parla quando si parla di amore"?

Domenica 16 marzo alle ore 18 ci sarà il primo dei tre appuntamenti con "La Luna e l'Aratro", escursioni nei sentieri della letteratura, immersi nelle parole: gli attori della Compagnia dell’Aratro (fondata dall’attore, doppiatore e regista pescarese Franco Mannella, Direttore Artistico di Arotron), guidati in questo progetto dall’attore Alessandro Rapattoni, formatosi all’Accademia Teatrale Arotron, cercheranno di farsi anello di congiunzione tra letteratura e pubblico, con il prezioso sostegno della musica di Marco Di Marzio, nello spazio intimo e raccolto della sala Metamorphosis dell'ex asilo Sabucchi del comune pescarese di Pianella (via Vico delle Dee 10).

In questo primo reading sarà in scena “Amore. Manuale semiserio di fenomenologia e morfosintassi amorosa con appendici fonetiche - Parti I e II”, dedicato all'amore romantico ed è qui che ci si chiede, descrivendo alcune delle mille sfaccettature del sentimento più celebrato o esecrato dalla letteratura di ogni tempo (dalla lirica greca arcaica a Catullo, a Olindo Guerrini, Flaubert e Baudelaire, Lee Masters e tanti altri), dalla filosofia (Platone, Bauman) della canzone d’autore (da De Andrè a Battiato): di cosa si parla quando si parla di “amore”?

“Amore” è una delle parole più usate, abusate e fraintese del vocabolario. Ogni giorno almeno due persone al mondo si dicono “Ti amo”. È raro che attribuiscano a questa frase lo stesso significato, eppure continuano a usarla, riempiendola di tutti i propri desideri, aspettative, proiezioni e avvitandosi nei loro malintesi. Parafrasando Pirandello, "quando parliamo d’amore crediamo di intenderci senza intenderci mai".

"Questi appuntamenti sono un modo per dare corpo, voce, anima ai libri, è un intento ambizioso, ma irresistibile; almeno per chi, come accade agli attori, non vuole smettere di immaginare e di raccontare storie, favorendo l’incontro tra le persone. Conosciamo tutti, intuitivamente, il potere delle storie di coinvolgerci ed emozionarci, o addirittura di curarci. Nella lettura cerchiamo spesso non soltanto un’evasione, ma anche una medicina per la nostra anima e il suo valore terapeutico è anche comprovato da studi scientifici, arrivati nell’ultimo decennio anche in Italia" , spiega Rapattoni.

“La lettura ad alta voce aggiunge alla fruizione di una storia anche il coinvolgimento del senso dell’udito. Ascoltare qualcuno leggere per noi può evocare i ricordi della nostra infanzia: quando i nostri genitori ci leggevano una favola o i nostri nonni ci raccontavano pezzi della loro vita. La ricerca in ambito psicologico conferma anche in questo caso ciò che intuitivamente sappiamo: fare esperienza della lettura ad alta voce è un supporto importante per lo sviluppo della nostra intelligenza emotiva”, conclude Rapattoni.

È previsto anche uno spazio di ascolto e di dialogo dopo lo spettacolo, per raccogliere le impressioni degli spettatori e stimolare una condivisione sulla tematica trattata. Le serate de “La Luna e l’Aratro” sono state concepite come un’iniziativa a beneficio del pubblico a ingresso gratuito, riservato ai soci di Arotron APS, per permettere anche a chi non ha grandi risorse economiche di fruire della ricchezza della letteratura e di emozionarsi e appassionarsi alla bellezza della ricerca artistica, traendone nutrimento per la propria anima. Ad ogni modo, gli spettatori potranno scegliere di lasciare un contributo volontario ad Arotron per sostenere le attività dell’Associazione.