Si inaugura il percorso "Francavilla letteraria", ecco la nuova audioguida

Oggi pomeriggio alle ore 16 nel Foyer dell'Auditorium Sirena di Francavilla al Mare, verrà presentato il progetto "Itinerario Francavilla letteraria" per "Libridine", finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Comune di Francavilla al Mare. Il progetto, a cura di Scuola Macondo - l'Officina delle Storie, Fonderie Ars e Comune di Francavilla, ha portato alla realizzazione di un'audioguida letteraria che condurrà alla scoperta dei maggiori punti di interesse della città attraverso il racconto di letterati illustri che, colpiti dalla bellezza del territorio, hanno deciso di lasciarne traccia nelle loro opere quali, per citarne alcuni, Gabriele d'Annunzio, Ennio Flaiano, Ugo Ojetti, Primo Levi, Anne MacDonnell.

Saranno presenti la Sindaca Luisa Russo e l'Assessora alla Cultura Cristina Rapino; lo sceneggiatore e scrittore abruzzese Peppe Millanta, ideatore del progetto; Silvia Checchia, Responsabile delle ricerche bibliografiche inserite nel progetto e Valentina D'Addazio che ha redatto i testi. Dopo la presentazione del progetto le persone verranno accompagnate sul pontile di Francavilla per l'inaugurazione della prima tappa con le letture dell'attrice Annalica Bates Casasanta e l'attore e doppiatore Luca Luciani; successivamente il pubblico sarà libero di proseguire il percorso in autonomia.

Si ricorda che "Libridine" è promosso dal Centro Per il Libro e la Lettura (CEPELL), istituto del Ministero della Cultura; le associazioni partecipanti al fianco del Comune di Francavilla al Mare sono l'Aps Macondo, Fonderie Ars, l'Associazione Alphaville – nonsolocinema, la Neo edizioni, Sophia Aps e l'Associazione Identità Musicali che a loro volta stanno coinvolgendo location strategiche, culturali, turistiche del territorio, oltre alla Mondadori di Francavilla e all'Azienda di Trasporti Abruzzese TUA.