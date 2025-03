Seconda giornata di film in Concorso a DOCudi2025

giovedì 27 marzo 2025

CERTO CHE STO BENE di Francesco Coppola che racconta le giornate spagnole di Aberto Bianco durante la registrazione del suo ultimo album a Formentera

https://www.webacma.it/certo-che-sto-bene/

seguirà fuori concorso il film

IL SERPARO di Alessio Consorte, girato a Cocullo, racconta la Festa di San Domenico Abate, il santo protettore dal morso dei serpenti

https://www.webacma.it/il-serparo



I film in concorso al DOCudì 2025

La selezione del festival DOCudì 2025 esplora temi diversi e attuali:

17/04 MONTE CORNO racconta le difficoltà e la bellezza dell’ascesa alla montagna.

08/04 IL PROFUMO DELLA TERRA segue la vita di un tartufaio e il suo legame con la natura.

18/03 UNTIL THE END OF THE WORLD indaga l’impatto dell’industria alimentare sull’ambiente.

08/05 IL PIANO SEGRETO riflette sulle previsioni apocalittiche e il disequilibrio socio-economico.

03/04 SAUDADE esplora il delicato rapporto tra una madre e suo figlio attraverso un’intensa conversazione.

27/03 CERTO CHE STO BENE ci porta a Formentera, tra musica, amicizia e il profumo del mare.

Eventi speciali e fuori concorso

Oltre ai film in concorso, il festival propone appuntamenti imperdibili:

17/05 FLORA racconta la storia di una giovane staffetta della Resistenza, testimone di sofferenza ma anche di speranza e libertà.

24/05 Nella sezione Cinema e Letteratura, il film UN DRAMMA BORGHESE sarà proiettato insieme alla presentazione del libro Un pacchetto di Gauloises, la biografia di Guido Morselli scritta da Linda Terziroli.

Due cortometraggi dedicati al territorio abruzzese arricchiscono il programma:

08/04 IL FRATINO, che documenta la vita di questa specie protetta minacciata dalla rarefazione degli habitat dunali,

27/03 IL SERPARO, che racconta la suggestiva Festa di San Domenico Abate a Cocullo.



#DOCudi2025 concorso di cinema documentario

12.a edizione dal 18 marzo al 17 maggio 2025

Auditorium Cerulli via Francesco Verrotti, 42 Pescara

Tutte le proiezioni sono ad ingresso gratuito, gradita la prenotazione link: https://tinyurl.com/3t9zvfsa



INFO https://www.webacma.it/docudi-2025/