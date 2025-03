"Il Pomodoro per la Ricerca" a Francavilla al Mare con la Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca in campo oncologico pediatrico

Sabato 29 e domenica 30 marzo, la Fondazione Umberto Veronesi ETS torna nelle piazze italiane con l’ottava edizione de “Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente®“.

L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, con particolare attenzione ai bambini malati di tumore.

I volontari di Fondazione Umberto Veronesi saranno presenti in:

via delle Aie 7 a Bazzano

piazza Santa Maria Paganica 15 all’Aquila

via Buco della Grotta SNC a Sulmona

via dei Frentani 172 a Francavilla al Mare.

I fondi raccolti andranno a supportare il PALM Research Project®, una piattaforma innovativa per la ricerca e la cura della leucemia acuta mieloide nei bambini. Il progetto, della durata di cinque anni, coinvolgerà importanti centri di ricerca, come l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il Laboratorio di diagnostica centralizzata di Padova, e altri istituti di fama internazionale.