Il "Sì all'Uomo – Premio Allegrino" a Eugenia Carfora, la preside che lotta contro la dispersione scolastica

È stato assegnato a Eugenia Carfora, la preside coraggio di Caivano (Na), il "Sì all'Uomo 2025" - Premio nazionale "Domenico Allegrino". La cerimonia di consegna del riconoscimento si terrà mercoledì 9 aprile, alle ore 10.30, all'Auditorium Petruzzi, di via delle Caserme a Pescara, alla presenza della premiata, di autorità cittadine, rappresentanti delle istituzioni scolastiche, studenti e cittadini-

Con il "Sì all'uomo, giunto alla diciottesima edizione, l'associazione "Domenico Allegrino" Odv riconosce e onora figure che si sono distinte per aver curato, a proprio modo, le ferite di persone fragili, mettendo in pratica i valori dell'accoglienza e della solidarietà. Nel corso della cerimonia, la fondatrice Antonella Allegrino donerà alla premiata una scultura in pietra bianca della Majella dal titolo "Ti accolgo" realizzata dall'artista pescarese Luigi D'Alimonte.

"Eugenia Carfora è dirigente scolastica a Caivano da 18 anni e attualmente guida l'Istituto superiore 'F. Morano' – spiega Antonella Allegrino, fondatrice dell'associazione – È stata definita la 'preside coraggio' perché si reca nelle case dei ragazzi che non frequentano le lezioni per sensibilizzare le famiglie sull'importanza della scuola. Con impegno e costanza lotta da anni contro la dispersione scolastica, l'ignoranza e l'indifferenza per affermare il valore delle istituzioni, della speranza e della bellezza anche in scuole di 'frontiera'. Sono tematiche di fondamentale importanza che la nostra associazione tratta da tempo essendo impegnata in progetti contro la povertà educativa e il disagio dei minori. Il premio assegnato a Eugenia Carfora rappresenta anche un riconoscimento all'intero corpo docente e al personale scolastico che affrontano quotidianamente sfide impegnative per consentire agli studenti di esprimersi con il massimo potenziale, recependo le innovazioni del mondo che li circonda".



Durante la cerimonia verranno premiati con borse di studio, destinate all'acquisto di materiale didattico, alcuni studenti del Liceo musicale, artistico e coreutico MiBe di Pescara, che hanno partecipato al concorso sul tema "Amare", mentre gli alunni della scuola secondaria di primo grado "G. Pascoli" dell'Istituto comprensivo Pescara 4 leggeranno le poesie premiate in occasione della stessa manifestazione e pubblicate sul calendario 2025. Saranno presenti in platea anche studenti e docenti del liceo "G. Marconi" di Pescara e dell'Istituto di Istruzione superiore "E. Alessandrini" di Montesilvano, cittadini e amici dell'associazione. Ingresso gratuito e su prenotazione al 349/3067585.