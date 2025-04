Dal 19 aprile la prima Fiera di Primavera in piazza Sacro Cuore

"Dal 19 aprile al 4 maggio Pescara accoglierà la prima edizione della Fiera di Primavera, un nuovo appuntamento che arricchisce il calendario degli eventi cittadini e che trasformerà piazza Sacro Cuore in un’esplosione di colori, profumi e sapori. Tutti i giorni, dalle 9:30 alle 20:30, la rinnovata piazza ospiterà il Mercatino di Primavera, un percorso tra ventidue eleganti casette bianche in stile primaverile, decorate con oltre 300 piantine che contribuiranno a creare un’atmosfera vivace e accogliente".

Lo annuncia l’assessore comunale al Turismo e Commercio Zaira Zamparelli dando appuntamento a tutti per sabato mattina. "Protagoniste dell’evento saranno le eccellenze dell’artigianato e del gusto abruzzesi, accompagnate da un tocco di nord Italia grazie alla presenza prodotti provenienti della regione Trentino, ospite speciale con uno spazio dedicato", dice Luigi Patriarca in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Venditori Ambulanti (Anva) Confesercenti di Pescara, che curerà questa fiera.

"La Fiera di Primavera si candida così a diventare un nuovo punto di riferimento per la città e per i tanti visitatori che ogni anno scelgono Pescara per vivere eventi di qualità e iniziative capaci di valorizzare i territori", dice entusiasta l’assessore Zamparelli.

“Siamo felici di portare a Pescara, anche nella stagione primaverile, un mercatino che ha sempre un fascino particolare e che contribuisce a rendere ancora più viva la nostra città. L’obiettivo è quello di istituzionalizzare questo appuntamento, affinché diventi un punto fisso capace di attrarre residenti e turisti. Sono sicura che il Mercatino di Primavera porterà tanta gente in piazza Sacro Cuore, nuovissima e completamente rinnovata, e nelle strade del nostro centro cittadino. L’apertura del mercatino darà il via a un ricco calendario di eventi che accompagnerà la città nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, offrendo momenti di socialità, scoperta e bellezza. Invito tutti a recarsi al mercatino per vivere momenti di spensieratezza e per aiutare il commercio”.

Per Patriarca “sarà una fiera bellissima. Le casette in legno, all’interno di una piazza Sacro Cuore rinnovata, coloreranno il centro della città di Pescara. Ogni casetta degli espositori, avrà un addobbo floreale per un totale di 300 piantine. Ci saranno diversi prodotti, come tartufo, miele, peperone rosso di Altino. Insomma, tanti punti di prodotti tipici abruzzesi ma ci sarà anche uno stand proveniente dal Trentino. Poi ci sarà spazio anche per l’artigianato con oggettistica in legno, in acciaio, floreale, con pietre preziose. Non mancheranno prodotti dolci e salati tipici delle festività pasquali. I 22 stand presenti in piazza, garantiranno ai visitatori un bel ventaglio di prodotti. Spero che ci sarà una grande partecipazione, e penso che una iniziativa del genere sia molto utile anche al commercio fisso del centro città perché chi verrà da noi, poi proseguirà la passeggiata anche nelle vie limitrofe, apprezzando sicuramente le vetrine dei negozi del centro città”.