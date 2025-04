Piante, fiori e meraviglie botaniche: torna la Mostra del Fiore-Florviva

Torna l’appuntamento più atteso dagli amanti del verde: da venerdì 25 a domenica 27 aprile il porto turistico Marina di Pescara ospiterà la 47esima edizione della Mostra del Fiore-Florviva, la fiera florovivaistica più longeva d’Abruzzo, organizzata da Assoflora (Associazione dei Produttori Florovivaisti Abruzzesi) e ARFA (Associazione Regionale del Florovivaismo Abruzzese), in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara.

Anche quest’anno la manifestazione riunirà circa 150 espositori e ben 250 marchi rappresentati, provenienti da tutta Italia, comprese Sicilia e Sardegna, ma anche dall’estero, a testimonianza del crescente interesse per l’evento che trasformerà il padiglione Becci e la piazza esterna del porto turistico in un’esplosione di colori e profumi.

Tra gli appuntamenti più attesi, tornano le mostre tematiche che ogni anno incantano il pubblico: la mostra di orchidee, realizzata per il quarto anno in collaborazione con la sezione abruzzese dell’Associazione Triveneta Amatori Orchidee, guidata da Anna De Medio; la mostra di piante succulente, a cura dell’Associazione Italiana Amatori delle Piante Succulente – sezione Abruzzo, Molise e Marche – con la partecipazione del segretario di sezione Domenico Rocchi; novità assoluta del 2025, la mostra dei bonsai curata dall’Abruzzo Club Bonsai, affiliato all’UBI – Unione Bonsaisti Italiani, che arricchirà ulteriormente il percorso espositivo con il fascino di queste opere viventi in miniatura.

Riconfermata anche quest’anno, poi, la collaborazione con gli studenti dell’Università Europea del Design, che realizzeranno due allestimenti green, tra cui uno spettacolare giardino nella piazzetta del porto turistico, spazio simbolico della manifestazione, grazie alla collaborazione di rinomate aziende florovivaistiche abruzzesi, tra cui Profeta Vivai che si occuperà della realizzazione del manto erboso. Non mancheranno, come da tradizione, laboratori pratici, corsi gratuiti, dimostrazioni e momenti divulgativi dedicati alla coltivazione, alla potatura, alla concimazione e alla cura delle piante ornamentali, da orto e da frutto. Un'occasione perfetta per chi desidera imparare dai professionisti del settore e portare a casa suggerimenti preziosi per giardini e balconi fioriti.

Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara: «Florviva è una manifestazione che, ogni anno, restituisce bellezza, armonia e speranza, offrendo un momento autentico di connessione con la natura. Con oltre 250 marchi rappresentati da tutta Italia e dall’estero, l’edizione 2025 conferma la crescita della fiera e il suo ruolo centrale nel promuovere un settore vitale per l’economia e la cultura ambientale del nostro territorio».

Guido Di Primo, neo presidente di Assoflora: «La Mostra del Fiore-Florviva è molto più di una semplice esposizione: è un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano, dove la qualità del florovivaismo italiano si racconta attraverso eccellenze, creatività e sostenibilità. Un appuntamento che ogni anno rinnova il legame tra il pubblico e un comparto fondamentale per il nostro Paese».

Remo Matricardi, presidente di Arfa Abruzzo: «Questa manifestazione riesce ogni anno a trasformare Pescara in un grande giardino a cielo aperto. Grazie al lavoro di centinaia di professionisti e al coinvolgimento del pubblico, Florviva è diventata un simbolo di continuità e rinnovamento, capace di unire tradizione e futuro in un’unica grande festa della natura».

La Mostra del Fiore-Florviva è a ingresso gratuito e sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20. L'inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 25 aprile alle 11, con la partecipazione degli organizzatori e delle istituzioni locali.