Alla “d’Annunzio” la presentazione di StartCamp e StartCup Abruzzo 2025

Le edizioni di Start Camp e Start Cup Abruzzo 2025, due iniziative strategiche per promuovere l’imprenditorialità innovativa tra studenti, ricercatori e giovani talenti del territorio abruzzese, saranno presentate domani, 23 aprile 2025, alle ore 11:00, presso l’Aula 31 nel Campus di Pescara dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”. Le due iniziative saranno illustrate dalla professoressa Gilda Antonelli, docente di Organizzazione Aziendale e Gestione delle Risorse Umane presso il Dipartimento di Economia dell’Ateneo e Delegata del Rettore al Placement di Ateneo, in collaborazione con Innovalley Open Innovation Hub, polo di riferimento per l’innovazione e la nascita di nuove imprese in Abruzzo, e la Camera di Commercio di Chieti-Pescara.

Da quest’anno la “d’Annunzio” offrirà il proprio contributo all’organizzazione della Start Cup Abruzzo 2025 come neosocio della rete Premio Nazionale dell’Innovazione – PNI. L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” si affianca, quindi, concretamente ad Innovalley e alla CCIAA di Chieti-Pescara nell’organizzazione della competizione abruzzese, giunta alla sua sesta edizione e che ha dato risultati incredibili in termini di imprese create e ancora vive, ben 52 dal 2019.

“La partecipazione a Start Camp - sottolinea la professoressa Gilda Antonelli (foto), Delegata del Rettore al Placement di Ateneo - è fortemente consigliata per chi desidera presentare un progetto alla Start Cup perché rappresenta il primo passo concreto per trasformare un’idea in un business solido e sostenibile ad alto contenuto innovativo.”

La StartCamp, che si svolge dal 17 al 27 settembre 2025, prevede sessioni di formazione in aula a momenti di accompagnamento e mentoring personalizzato. I 40 partecipanti selezionati tra coloro che si candideranno a partire dal giugno 2025 attraverso il portale del Placement di Ateneo, lavoreranno in team per sviluppare una propria idea di business, acquisendo al contempo competenze tecniche e soft skills fondamentali.

“StartCamp - spiega la professoressa Gilda Antonelli - rappresenta un’opportunità concreta per sviluppare una propria idea imprenditoriale, perché il lavoro non lo devi solo cercare ma te lo puoi anche creare. Durante i dieci giorni di Start Camp si potranno trovare anche altri membri per un team per partecipare a StartCup Abruzzo 2025 e accedere alla finale nazionale del Premio per l’Innovazione. Attore fondamentale perché il connubio ricerca-imprese-territorio si sostanzi in una collaborazione che abbia ricadute sull’ecosistema locale - conclude la professoressa Gilda Antonelli - è, quindi, la collaborazione con Innovalley rete per l’innovazione tecnologica e sociale, che da anni opera con grande successo nel supporto alla creazione di impresa e nel trasferimento tecnologico in Abruzzo, e con la CCIAA di Chieti-Pescara, particolarmente attiva nel supporto allo start up al quale dedica anche un premio ormai storico qual è Visionaria” .