La Mostra del Fiore-Florviva 2025 apre i cancelli: la natura in festa al Marina di Pescara

È stata inaugurata questa mattina, al porto turistico Marina di Pescara, la 47esima edizione della Mostra del Fiore-Florviva, lo storico appuntamento florovivaistico organizzato da Assoflora (Associazione dei Produttori Florovivaisti Abruzzesi) e ARFA (Associazione Regionale del Florovivaismo Abruzzese), in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara. La manifestazione, che si svolge fino a domenica 27 aprile, rappresenta un punto di riferimento per appassionati, professionisti e amanti del verde.

Anche quest’anno l’evento riunisce circa 150 espositori e 250 marchi da tutta Italia – comprese Sicilia e Sardegna – e dall’estero, trasformando il padiglione Becci e la piazza del porto in un tripudio di colori, profumi e creatività botanica. Tra gli appuntamenti più attesi, la mostra di orchidee in collaborazione con l’Associazione Triveneta Amatori Orchidee, la mostra di piante succulente curata dall’A.I.A.P.S. Abruzzo, Molise e Marche e, novità di quest’anno, la mostra di bonsai dell’Abruzzo Club Bonsai, affiliato UBI.

Tornano anche gli allestimenti green realizzati dagli studenti dell’Università Europea del Design, tra cui uno scenografico giardino nella piazzetta, con la partecipazione di aziende florovivaistiche abruzzesi, come Profeta Vivai per la realizzazione del prato. Completano il programma laboratori, corsi gratuiti e dimostrazioni pratiche su potatura, concimazione e cura delle piante. Una vera festa del verde, aperta a tutti.

Presenti al taglio del nastro, oltre ai presidenti della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever, di Assoflora, Guido Di Primo, e di Arfa Abruzzo, Remo Matricardi, anche diversi amministratori regionali e locali.

Carlo Masci, sindaco di Pescara: «In un mondo che si evolve rapidamente, con la tecnologia che corre sempre più veloce, resta una bellissima certezza destinata a durare nel tempo, scavallando secoli e mode: parlo dei fiori e delle piante che rendono la nostra città più bella. E la Mostra del Fiore - Florviva, longeva e affascinante, rimane un appuntamento classico del calendario pescarese, con una esposizione che Assoflora e Arfa, insieme alla Camera di Commercio di Chieti Pescara, sanno riproporre di anno in anno con immutato successo».

Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale: «La Città della Riserva Naturale dannunziana, della spiaggia, la città del fiore per eccellenza della costa adriatica, è sicuramente la sede naturale per accogliere e ospitare la Mostra del Fiore - Florviva, una rassegna di dimensioni straordinarie che celebra la bellezza, la cultura, l’utilità del mondo ‘green’, al quale la Regione Abruzzo da sempre dedica un occhio attento, pronto a cogliere necessità, istanze di un settore che oggi porta sul territorio circa 250 aziende attive, che danno lavoro ad oltre 2.500 addetti e che generano un valore di oltre 50 milioni di euro annui».

Emanuele Imprudente, vicepresidente della giunta regionale: «Florviva è molto più di una mostra florovivaistica: è un momento di promozione e valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio, un’occasione per esaltare la qualità delle produzioni floricole abruzzesi, inserite in un contesto che guarda con attenzione anche al panorama nazionale e internazionale. Un appuntamento che racconta la storia, la cultura e la passione di un settore che rappresenta una vera risorsa per la nostra economia».

La Mostra del Fiore-Florviva è a ingresso gratuito e sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20.