Libri, teatro e musica: Caramanico si prepara per l'appuntamento del Primo maggio

Proseguono gli appuntamenti della rassegna "Incontri di primavera" sul territorio di Caramanico Terme guidato dal sindaco Franco Parone; grazie anche all'impegno dell'assessore all'Ambiente e allo Sport, Ermanno Mazzocca, e alla consigliera delegata alla Turismo, Sabrina Orsini, il comune del Parco Nazionale della Maiella si distingue, in questa stagione, per l'ampia scelta di eventi creati "ad hoc" anche per le numerose ricorrenze.

Ora ci si prepara all'appuntamento con il Primo maggio: al mattino ci saranno una scampagnata ed un'escursione per bambini al Rifugio Barrasso a cura delle associazioni locali “Amici del Barrasso” e “Pesca sportiva Caramanico” e dell’Arci Pesca Fisa Vigilanza ittica ambientale. Nel pomeriggio, alle ore 18 si torna a teratro con “Chi ha paura dell’uomo nero”, lo spettacolo teatrale ispirato alla tragedia di Marcinelle sul tema del lavoro, dell’emigrazione e della sicurezza sui luoghi dei lavori a cura di Indaco Teatrogiovani di Federica Vicino. L'appuntamento è presso l'ex Convento delle Clarisse.

Venerdì 2 maggio, invece, alle 17.30 l'autore Lorenzo Marvelli sarà il protagonista della presentazione del libro "Afasia" (Il Viandante) nella sala consiliare del Comune di Caramanico e sarà in dialogo con l'editore Arturo Bernava: nel libro, fresco di stampa, un oscuro segreto avvolge l’illusoria quiete di Villa Paradiso, una clinica che ospita malati affetti da disturbi neurologici e psichiatrici.

In un clima dove personale e pazienti, come elementi di un unico meccanismo, osservano passivamente le direttive del professor Pierluigi D., nella stanza numero 51 del secondo piano della clinica, Palmiro, malato di afasia, incapace di parlare e di muoversi dal letto, in perenne preda di confusione mentale e delirio, mette insieme nella sua testa frammenti di passato probabilmente inverosimili che, costituiranno la via di una possibile sua stessa liberazione dall’opprimente sistema disciplinare di Villa Paradiso con l'aiuto di un'infermiera speciale.

Sabato 3 maggio alle ore 21 ci sarà il Cantina Majella Festival con Gabriel Moreno, Umberto Palazzo & Sandra Ippoliti, presso l’ex Convento delle Clarisse: il festival è noto per il suo ambiente intimo ed un'atmosfera musicale unica. In sala consiliare sarà possibile far visita fino al 4 maggio alla mostra fotografica Feste d’Abruzzo tra sacro e profano, a cura di Antonio Sergente. Gli eventi sono gratuiti; gli appuntamenti con Majambiente sono su prenotazione su www.majambiente.it.