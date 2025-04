Transumanza dei Cavalli al Voltigno e sdijuno con i pastori il 1Âº giugno

Domenica 1º giugno il Voltigno sarà teatro di uno dei suoi eventi più affascinanti e tradizionali: la transumanza dei cavalli. Questa storica manifestazione, che affonda le radici nel passato glorioso delle terre vestine, trasforma il Voltigno in un palcoscenico vivente di storia e cultura.



Esperienza principe della Cultura Pastorale, la transumanza diventa oggi un cammino turistico e ancestrale che ripercorre le "calleso viariaes", ossia antiche vie tratturali. Le Terre Vestine sono caratterizzate da vasti pascoli estivi in quota, i preziosi alpeggi di montagna (Campo Imperatore, Voltigno, Rigopiano, Valle d'Angri, Rigopiano). Il ricorso a questa forma di ciclico pendolarismo di animali e uomini, meglio conosciuta come "transumanza", già adottata in epoca romana sembra che in realtà fosse praticata addirittura sin dalla preistoria.



Le vie attraverso le quali avvenivano gli spostamenti erano i cosiddetti "tratturi", delle strade rudimentali costituite quasi sempre da percorsi non lastricati, ma semplicemente sterrati e battuti dal calpestio dei numerosi animali nel loro periodico andirivieni, ma comunque delineati in modo da formare un sistema infrastrutturale sufficientemente ramificato per consentire di transumare dalle diverse aree montane abruzzesi.



In queste terre il GAL Terre Pescaresi ha realizzato diversi progetti di sviluppo locale tra cui: Abruzzo Lento, Via del Sale, Voltigno Lands, il cammino della Grandi Abbazie, MAGS (https://gal.terrepescaresi.it).

PROGRAMMA

ORE 9

Arrivo dei transumanti a Carpineto della Nora, Bar Red Scorpion

ORE 9:15

Trasferimento in località Tricalle, Voltigno

ORE 10 inizio transumanza

ORE 12:30 sdijuno con i pastori

Il programma può subire delle variazioni.



La prenotazione è obbligatoria.

E' possibile prenotare dal sito www.wolftour.it o chiamando il numero 0858278444



Costi

Adulti 35 euro

Ragazzi 11-17 anni 20 euro

Ragazzi 4-10 anni 10 euro

Sconti per Gruppi, Scolaresche e Famiglie.

Info e Prenotazioni al numero 0858278444