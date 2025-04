Montesilvano si prepara ad accogliere la quarta edizione di “Sterrare è Umano Trophy”

Dal 1° al 4 maggio Montesilvano si trasformerà nella capitale italiana dell’off-road con il ritorno dell’attesissimo “Sterrare è Umano Trophy”. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, è dedicato agli appassionati delle due ruote e dell’avventura, offrendo un’esperienza unica che unisce la passione per la guida fuoristrada alla scoperta del territorio abruzzese. Con base operativa presso il Pala Dean Martin di Montesilvano, la manifestazione si estenderà su tutto il territorio regionale, proponendo percorsi inediti ed emozionanti pensati per gli amanti dell’enduro e del moto turismo. Il piazzale esterno del palazzetto dello sport ospiterà anche quest’anno un vivace “Village” con espositori, la possibilità di effettuare test drive e coinvolgenti attività dedicate ai più piccoli.

L’apertura ufficiale dell’evento è fissata per il 1° maggio, con un’intera giornata di festeggiamenti nel piazzale esterno del Pala Dean Martin. In collaborazione con Loft 128, a partire dall’ora di pranzo e fino al tramonto, si alterneranno Food, Drink, Beer, Musica Live e Dj Set, creando un’atmosfera di festa e convivialità. Nel pomeriggio dello stesso giorno, presso il Pala Dean Martin, si terrà la cerimonia di inaugurazione ufficiale. L’assessore allo Sport, Alessandro Pompei, ha espresso grande soddisfazione per ospitare nuovamente l’evento: “Siamo felici di accogliere per il quarto anno consecutivo lo “Sterrare è Umano Trophy”, un evento che riveste un’importante valenza sociale e turistica per la nostra città e per l’intero Abruzzo. Il ‘Village’ sarà un punto di riferimento aperto a tutti, offrendo attività per le famiglie e corsi gratuiti per i bambini a cura della Federazione Motociclistica Italiana. Sarà una bellissima vetrina per il nostro territorio.”

Il Comune di Montesilvano informa inoltre la cittadinanza che, per garantire la sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione, nella giornata di sabato 3 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 10:00, sarà temporaneamente interdetto il tratto di arenile demaniale marittimo compreso tra Piazza J.F. Kennedy e la spiaggia libera SL7 (tra Bagni Bruno e Sabbia d’Oro). Tale provvedimento, formalizzato con l’Ordinanza Sindacale n. 31 del 29/04/2025, si è reso necessario in quanto l’evento prevede il passaggio di moto da enduro e fuoristrada lungo il suddetto tratto di spiaggia. Si precisa che la manifestazione non avrà alcun impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione e l’area interessata sarà adeguatamente delimitata dagli organizzatori, che adotteranno tutte le misure di sicurezza necessarie.