“La chimica dà futuro: scuola, università e imprese si incontrano”, evento all'Iis Volta

Le sezioni Chimica Farmaceutica e Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico organizzano l’evento “La chimica che crea futuro: scuola, università e impresa per l’Abruzzo”, occasione di incontro con gli studenti dell’indirizzo chimica, materiali e biotecnologie dell’Iis Volta e per le imprese interessate ad una proficua conoscenza reciproca con i giovani talenti.

Appuntamento il 7 maggio dalle ore 9:30 alle ore 12:30. Il settore chimico farmaceutico conta in Abruzzo oltre 150 imprese attive e dà lavoro a più di 3500 persone, per un fatturato di più di 800 milioni di euro. Per i prodotti chimici, l’export abruzzese 2024 vale 400 milioni di euro e si somma a quello dei prodotti farmaceutici che da solo vale oltre 1,29 miliardi.

Il convegno si propone di esplorare le sinergie tra il mondo dell'istruzione, della ricerca accademica e del tessuto industriale abruzzese nel settore chimico e vedrà presenti esperti del settore, rappresentanti istituzionali e figure di spicco del mondo accademico e imprenditoriale che si confronteranno su temi quali le competenze chiave nel settore chimico per il futuro del lavoro, le opportunità di orientamento e formazione per i giovani interessati alle discipline chimiche, il ruolo della ricerca universitaria e dell'innovazione per la competitività delle imprese abruzzesi.

L'evento, fortemente voluto da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, dalla Società Chimica Italiana (Sezione Abruzzo) e dal Dipartimento di Chimica dell'IIS Volta di Pescara, vedrà tra i relatori Maria Pia Lentinio - dirigente scolastico I.I.S. Volta Pescara, Silvana Roatta - presidente sezione Chimica Farmaceutica Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Marcello Crucianelli - Presidente S.C.I. Abruzzo, Veronica Cremonesi - direttore education e formazione Federchimica, Marco Di Meco - director global business development Dayco Europe Srl, Claudia Liscio - HR manager Alfasigma SpA. Modererà i lavori Massimo Cesarino, presidente sezione Servizi Innovativi Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Ha confermato la sua partecipazione, a sottolineare l’importanza dell’incontro, Tiziana Magnacca (foto), assessore alle attività produttive, ricerca industriale, internazionalizzazione e lavoro, Regione Abruzzo.