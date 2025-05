La pescarese Francesca Camilla D'Amico presenta "Altritudini" all'Auditorium Zambra di Ortona

E' previsto per giovedì 8 maggio alle ore 18.30 presso il foyer dell'Auditorium Zambra di Ortona il prossimo appuntamento con il "Maggio dei Libri": in particolare verrà presentato "Altritudini" (Ediciclo editore) della pescarese Francesca Camilla D'Amico; dialoga con l'autrice, Alice Rifelli (di Edicola Ediciones).

Le letture, invece, sono di Lorenza Sorino che insieme ad Arturo Scognamiglio per Unaltroteatro credono molto nella collaborazione con la libreria Moderna Fabulinus&Minerva di Micaela e Francesco Ortolano per questo progetto che si ripete per il secondo anno.

Una giovane narratrice ascolta storie tramandate soltanto oralmente. Un viaggio a tappe che ha inizio in Abruzzo, dal mare, passando per l’apprendistato in un teatro di contrabbando, fino alla Maiella e oltre. Racconti erranti sui sentieri della Montagna Madre che le fa da maestra. Un ricamo di storie dove lupi e volpi artiche, biologi e panificatori, ghiacciai e steppe si intrecciano in racconti che, come dice Zì Angelo, narratore contadino, non finiscono mai. Storie dall’altro mondo, quello agro-pastorale, dagli altipiani abruzzesi a quelli mongoli alla ricerca di incontri e paesaggi che ti riportano a casa. Un viaggio per ritrovare il fuoco perduto delle antiche e nuove storie, per allenarsi a partire, per prepararsi a tornare. Un libro accogliente che sa accogliere le persone e le storie. La prima regola è ascoltare: tutto viene dall’altro.

Francesca Camilla D'Amico

Nasce a Pescara nel 1989, è narratrice, attrice e autrice dei suoi spettacoli. Dopo la laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo, intraprende un percorso di ascolto degli ultimi narratori contadini d’Abruzzo. Racconta storie di vita, leggende, paesaggi, memorie collettive che restituisce in spettacoli teatrali e sui sentieri di montagna. Nel 2018 fonda Bradamante Teatro, per tessere relazioni tra teatro e territori. È ideatrice e coautrice del podcast Orsa Minore, sull’Orso Bruno Marsicano (Raiplaysound) e di Lama Bianca, escursione radiofonica sulle tracce del Lupo Appenninico (Radio3 Rai/TreSoldi). Conduce Radio Wolf, su Radio Città Pescara Popolare Network. È voce narrante in diversi documentari e progetti artistici ed è guida ambientale escursionistica

L'evento è gratuito; in occasione della presentazione verrà offerto un calice di vino.