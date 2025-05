Francesca Di Giuseppe presenta il nuovo libro al Circolo 65013 di CittÃ  Sant'Angelo

Sabato 10 maggio alle ore 18, presso il Circolo 65013 in corso Vittorio Emanuele, a Città Sant'Angelo, si terrà un evento imperdibile dedicato agli amanti della letteratura e del calcio. In collaborazione con la Proloco Angulum, sarà presentato il nuovo libro di Francesca Di Giuseppe, autrice, giornalista e caporedattrice del periodico *Lacerba*.

Francesca Di Giuseppe si distingue nel panorama giornalistico per la sua capacità di coniugare l’amore per lo sport con una profonda sensibilità umana e letteraria. Autrice di *Ragione vs Sentimento*, l’autrice ha saputo creare un’opera coinvolgente e accessibile, capace di emozionare sia gli appassionati di calcio sia chi si avvicina per la prima volta a questo mondo.

Nel suo stile unico, Di Giuseppe riesce a raccontare il calcio non solo come sport, ma come una vera e propria metafora della vita. Attraverso la storia di Diletta Franceschetti, una giovane calciatrice di Pescara, il libro ci guida in un percorso ricco di passione, sogni, speranze e delusioni. La narrazione mette in evidenza l’importanza dei valori autentici e della determinazione, dimostrando come il calcio possa essere uno strumento potente di crescita personale e di scoperta di sé.

Con un linguaggio semplice ma intenso, Francesca Di Giuseppe riesce a far vivere le emozioni di una partita e della vita stessa, trasmettendo un messaggio di speranza e resilienza. La presentazione sarà un’occasione unica per incontrare l’autrice, ascoltare approfondimenti sul suo lavoro e condividere insieme l’amore per lo sport e la letteratura.