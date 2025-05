"Mario Pizziolo, il campione senza medaglia": presentazione del libro

Sabato 10 maggio, a partire dalle ore 18, presso “Al Conte di Ruvo” in via Conte di Ruvo n. 139 a Pescara, Licio Di Biase, insieme ad uno degli autori del libro Mario Pizziolo - Il Campione senza medaglia, ovvero Maurizio Delli Gatti, presenterà il succitato volume.

La storia di questo meraviglioso quanto sfortunato calciatore del periodo pre bellico, convocato dal mitico Vittorio Pozzo in Nazionale per i mondiali di calcio del 1934 disputati in Italia e vinti dagli Azzurri, finalmente viene alla luce grazie alla passione degli autori, con un importante contributo fotografico.

I natali di Pizziolo, che giocò nel suo periodo migliore con la maglia della Fiorentina, hanno però origini pescaresi, anzi, per la precisione di Castellammare Adriatico, l' altra metà della futura Pescara. La cittadinanza è invitata a partecipare per rendere finalmente omaggio ad uno dei suoi figli più gloriosi e incompresi.