Prima edizione del Premio DeA sabato 17 maggio

Si svolgerà sabato 17 maggio presso lo showroom del Mobility Hub (in via Tiburtina 326, sede Autoepi) la prima edizione del Premio De?, una giornata dedicata alle donne impegnate in ambito sociale e culturale.

“L’iniziativa - spiegano Giuseppe ed Eleonora Rossi di Epicentre Cultural Space - nasce in collaborazione con ENDAS Abruzzo, Epicentre Cultural Space e Accademia Italia con il patrocinio del Comune di Pescara e promuove la prima edizione di una giornata speciale dedicata alle personalità femminili che si sono distinte sul nostro territorio per azioni e progetti finalizzati all'inclusione, alla coesione sociale e al sostegno delle categorie più fragili”.

Dalle 10.30 in poi verrà ospitata l'esposizione, presso lo showroom, di una serie di opere d'arte di Beatrice Manganiello e Alessandra Valloreo, e alle 16.30 prenderà il via la cerimonia di premiazione coordinata da Letizia Gomato Presidente di Accademia Italia Cultura e Società.

Tra i numerosi ospiti protagonisti del talk pomeridiano sono previsti gli interventi di Paola Epifano (titolare di Autoepi srl), Simone D’Angelo Presidente Regionale ENDAS Abruzzo e Barbara Falcinelli Direttore ACI Pescara.

“Inoltre - aggiungono i fratelli Rossi - ci saranno anche dei reading poetici a cura di alcune autrici e poetesse del nostro territorio, che ci faranno immergere in suggestivi racconti per ristorare anima e corpo”.

L’evento è aperto a tutti e nasce dalla convinzione che sia fondamentale, per le donne, unirsi non solo negli ideali, ma soprattutto attraverso azioni concrete.

“Riteniamo essenziale - concludono - valorizzare il lavoro femminile e riconoscerne la professionalità non in nome delle 'quote rosa', ma per meriti reali. Oggi più che mai, questo è l’aspetto da celebrare, ed è proprio ciò che la nostra famiglia e la nostra azienda intendono fare con il Premio DeA”.