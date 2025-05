Premio Borsellino, “Giornata della Legalità” in memoria della strage di Capaci

In occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci, oggi, nell’ambito delle iniziative educative e culturali del 33° “Premio Nazionale “Paolo Borsellino”, saranno organizzati in Abruzzo incontri dedicati alla memoria di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro uccisi nella strage del 23 maggio 1992.

Come ogni anno, da 33 anni le iniziative del Premio Borsellino nascono con l'obiettivo di coinvolgere gli studenti del territorio in momenti di condivisione e riflessione, attraverso le testimonianze di chi ha combattuto in prima linea la lotta alla criminalità, docenti, alte cariche Istituzionali regionali e delle Forze dell'Ordine, e di chi ha fatto propria la frase di Giovanni Falcone che è il tema dei diversi momenti di incontro “Gli uomini muoiono. Le idee restano e camminano sulle gambe di altri uomini”.

“Riteniamo che Iniziative come questa siano fondamentali spunti di riflessione per i nostri ragazzi, per raccontare loro i valori profondi della legalità e il senso del dovere nello svolgimento del proprio lavoro, per porre una particolare attenzione e impegno nella lotta alla criminalità, diffondendo il messaggio della legalità a partire dalle aule scolastiche, luogo per antonomasia - oggi più che mai - che svolge una funzione essenziale nella divulgazione della cultura del rispetto delle leggi e in cui avviene la contaminazione dei principi cardini di una pacifica e proficua convivenza sociale. Ricordare gli eroi che hanno perso la vita per costruire un Paese più giusto, nonché tutti i cittadini che, quotidianamente, non si arrendono alla prepotenza e ai soprusi mafiosi è per noi il modo migliore per tenere viva la cultura della prevenzione e del contrasto di qualunque forma di illegalità, di sopruso e sopraffazione, stimolando il confronto tra e con le nuove generazioni”, si legge in una nota.

il Premio Borsellino sarà presente a:

PESCARA – SALA CONSILIARE DEL COMUNE ORE 10,30

Carlo Masci - Sindaco di Pescara

Lorenzo Sospiri - Presidente del Consiglio Regionale

Francesco Prospero - consigliere regionale

Carlo Solimene - Questore di Pescara

Nicola Mattoscio - Presidente Fondazione PescarAbruzzo

Valeria Toppetti - assessore pubblica istruzione Pescara

Graziano Fabrizi - docente