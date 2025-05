Riscontri positivi per lo spettacolo "Tango Alieno" [FOTO]

"Quella di oggi è una bella giornata per la comunità pescarese tutta che si stringe attorno al centro Don Orione di Pescara che festeggia il prestigioso traguardo dei cinquant'anni di attività nella nostra città". Così l'assessore all'ascolto del disagio sociale Massimiliano Pignoli che ha partecipato allo spettacolo "Tango Alieno" che si è tenuto al teatro Circus.

"È stata una serata emozionante con la presenza di musicisti, attori e ballerini professionisti che assieme ai nostri ragazzi speciali hanno voluto regalarci un evento spettacolare di assoluta bellezza e che ha voluto essere anche un regalo alla città di Pescara da parte di una associazione che ormai da mezzo secolo lavora per l'assistenza socio-sanitaria delle persone speciali e dei nostri anziani. Al Don Orione, ai suoi operatori va il nostro grazie per il grande lavoro che portano avanti quotidianamente con professionalità e sopratutto umanità. Per questo l'assessorato che mi onoro di rappresentare, così come l'amministrazione comunale, sarà al fianco di questa che è una eccellenza nel campo dell'assistenza socio-sanitaria non solo pescarese ma regionale. Al Don Orione va il nostro incondizionato grazie".