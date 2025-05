Torna “Cartoons on the Bay”: a Roma la presentazione [FOTO]

Questa mattina, negli studi Rai di via Asiago 10, a Roma, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 29esima edizione di Cartoons on tue Bay. L’appuntamento è in programma a Pescara dal 29 maggio al 1° giugno prossimi, e avrà come tema centrale l’”Intelligenza artificiale nell’animazione”. Nel corso dell’appuntamento romano con i giornalisti, è intervenuto anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci che ha dichiarato:

“Per il quarto anno consecutivo Pescara è pronta ad accogliere Cartoons on the Bay. Ormai la città attende trepidante l’inizio di questa rassegna dal respiro internazionale. D’altronde è un binomio perfetto perché Pescara vive sul mare e vive di mare e Cartoons on the Bay ha trovato la giusta dimensione e il luogo perfetto nel quale stare. Sono certo che proseguiremo questo rapporto anche nei prossimi anni. Pescara è la città dove i sogni si realizzano, un posto magico che guarda sempre al futuro, all’avanguardia. Una città capace di accogliere grandi eventi come quello che si è appena concluso dell’European Veteran Volley, che ha portato oltre 1000 atleti provenienti da 30 paesi”.

"Cartoons on the Bay è un momento di incontro tra creatività, tecnologia e cultura che valorizza l'animazione non soltanto come intrattenimento ma come linguaggio universale in grado di unire, in grado di educare. Anche quest'anno abbiamo ricevuto la medaglia dalla presidenza della Repubblica che vi mostro con chiaramente grande orgoglio. È un attestato dell'interesse che le istituzioni, in questo caso l'istituzione più alta, ha verso questo festival", ha affermato Claudia Mazzola, presidente di Rai Com.