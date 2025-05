Al via RiderDays, il piÃ¹ grande motoraduno del Centro Italia con ospiti internazionali

Tre giorni di moto village all'insegna di workshop tecnici, corsi di guida, esposizioni, motoshow acrobatico, spazio per i più piccoli, fino ai concerti, dj set e area food. Ingresso libero. Per i live, oltre agli appuntamenti gratuiti (Kiss this cover band, Finale di Champions di sabato e dj set di Alessandro Marini, domenica), in programma il concerto di Enrico Nigiotti (domenica alle 19,30) e il tributo ai Pink Floyd con Floyd on the wing (sabato alle 19,30). Fra le novità di quest’anno l'apertura al sociale, con la mototerapia di Luca Nuzzo.

Si parte dunque venerdì alle 16,30 con la Zona sicurezza a cura di Aci - Automobile club Pescara e Motorizzazione per un incontro dedicati ai giovani su sicurezza stradale, patente e responsabilità. Alle 17 di venerdì inaugurazione ufficiale con Gennaro Strever (presidente Camera di Commercio Chieti-Pescara), Daniele D'Amario (assessore Turismo Regione Abruzzo), Antonella Ballone (presidente Camera Commercio gran Sasso), Carlo Masci (sindaco di Pescara), Gianni Taucci (presidente Marina di Pescara), Giancarlo Alfani (organizzatore RiderDays), Piero Salvati (Presidente Fmi Abruzzo), sfilata dei motoclub partner. Con il presidente del motoclub Kalamata.

Questi gli ingredienti di RiderDays, il più grande motoraduno del Centro Italia, che dà appuntamento venerdì 30, sabato 31 maggio e domenica 1 giugno al Porto turistico Marina di Pescara. Importante lo spazio dell’area sicurezza stradale, con la partecipazione di Polstrada, Polizia penitenziaria, Polizia municipale, Esercito italiano, Aci, FMI.



Senza dimenticare le esperienze abbinate, dalle prove libere in pista nel Circuito internazionale d’Abruzzo a occasioni di scoperta del territorio fra canoa e passeggiate culturali. Clou della tre giorni saranno i moto tour che toccano tutte le quattro province abruzzesi, tra paesaggi e borghi unici, in collaborazione con motoclub del territorio.



Diversi quindi i moto tour in programma, a toccare gli scorci più belli delle quattro province abruzzesi. Gli itinerari sono attività a numero chiuso, organizzati in collaborazione con i motoclub abruzzesi e la FMI Abruzzo. Le proposte: Alla ricerca di Maja, Dai Trabocchi alla collina, Curve e Castelli, Sua maestà Campo Imperatore, L’Abruzzo minerario, Motomangiando, Tour del Parco nazionale della Majella, Abruzzo segreto tra borghi e leggende, Tour dei Calanchi, L’Abruzzo borbonico.



Evento organizzato da TerraMatria, in collaborazione con Regione Abruzzo, Camera di Commercio Chieti - Pescara, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Comune di Pescara; event producer, Oiko.



Main sponsor è Dunlop. L’evento è seguito dal media partner nazionale RoadBook, specializzato nel settore del mototurismo. Ai rappresentanti della testata il compito di presentare e moderare tutti gli ospiti nazionali e internazionali che si alterneranno sul palco del village.