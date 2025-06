A Pescara una conferenza su Gaza con ospiti dalla Palestina

"Gaza chiama a raccolta": questo il titolo dell'iniziativa spontanea che si terrà mercoledì 4 giugno, dalle ore 18, presso "Il ritrovo del Parrozzo" in viale Pepe 41. Come si legge nella locandina, "tutte le associazioni, movimenti e organizzazioni sono invitate a partecipare in maniera trasversale per contribuire e promuovere la Verità".

Ospiti dell'iniziativa saranno Jacopo Intini, operatore umanitario a Gaza, e Amal Khayal, operatrice umanitaria a Gaza, membro della ong Ciss, sopravvissuta ai bombardamenti di Gaza e testimone del conflitto in corso come attestato dal video di Amnesty International che riportiamo di seguito.