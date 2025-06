Il "non spettacolo" degli allievi Arotron a Pianella

Domenica 8 giugno, a partire dalle 17.30, presso il teatro all’aperto del Belvedere Pietrolungo (alla fine di via Meridionale) del comune vestino di Pianella, si terrà la restituzione del lavoro dei corsi di teatro di Arotron per l’anno accademico 2024-25.

Gli organizzatori hanno deciso di chiamare l’evento con un titolo ironico, una specie di rebus, ovvero: “Non (mela) spettacolo! Un anno di Tras-formazione Arotron" per rimarcare il fatto che non si tratterà di uno spettacolo nel senso classico del termine, ma della condivisione pubblica di un lavoro svolto nell’arco di molti mesi da allievi e docenti, per rendere gli spettatori testimoni delle trasformazioni che la formazione teatrale di Arotron ha generato negli allievi.

I gruppi che si avvicenderanno sul palco del Belvedere saranno ben sette: quattro gruppi del corso “L’Attore che Gioca”, per bambini dai 6 ai 14 anni, condotto dall’attrice e formatrice Chiara Colangelo; due gruppi del corso “La Bene Dizione”, corso principianti e corso avanzato, condotto dall’attore, regista e formatore Alessandro Rapattoni, e un gruppo del corso “La DeRecitazione”, condotto dall’attore, regista, doppiatore e formatore, nonché fondatore e direttore artistico di Arotron, Franco Mannella. Inoltre, ci sarà un intervento a sorpresa da parte degli allievi dell’Accademia Teatrale Arotron, appena giunti alla fine del primo anno del loro triennio accademico.

I corsi settimanali per adulti e bambini di Arotron ripartiranno a novembre.