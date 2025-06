Ecomob 2025, taglio del nastro in piazza della Rinascita

Taglio del nastro per l'ottava edizione di Ecomb. Appuntamento oggi - alle 12 in piazza della Rinascita - per l'apertura ufficiale dell'edizione 2025 del primo grande evento del centro sud Italia dedicato alla mobilità sostenibile, al turismo attivo e alla green economy.



Sono attesi il senatore Nazario Pagano, il deputato Guerino Testa, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente, il sottosegretario della giunta regionale con delega al turismo e alla programmazione, Daniele D’Amario, il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, il presidente Camera di commercio Chieti-Pescara Gennaro Strever, il sindaco di Pescara Carlo Masci, gli assessori del Comune di Pescara Adelchi Sulpizio, Cristian Orta, Eugenio Seccia, Alfredo Cremonese e Zaira Zamparelli, Mimmo e Gianluca Giallorenzo, Sonia Mazzocchetti della Ecolife, organizzatrice dell’expo.



Apertura degli spazi con mezzi elettrici, dunque, fra macchine, moto, bici e scooter, fino agli stand dedicati all'efficientamento energetico. Nell’area della Regione Abruzzo, poi, in programma laboratori tematici per bambini.



Non da meno il premio Greennovation che verrà consegnato domenica 8 giugno alle 12 ai rappresentanti dei diversi ambiti e progetti individuati, che sono: la stessa Eflyke, Treddy, azienda pescarese, leader in Italia, che unisce innovazione e tecnologia per offrire soluzioni avanzate nella stampa 3D e nella consulenza per l’industria 4.0., Metamer, Confezioni Mario De Cecco e il Comune di Pescara, per la visione green della città.



“Il premio rappresenta un segno di apprezzamento per le iniziative intraprese da aziende, startup e PA a favore dell’ambiente, per l’adozione di pratiche responsabili e per la capacità di coniugare innovazione, etica e rispetto delle risorse naturali” nel commento degli organizzatori. Oltre agli stand, da segnalare l’area dedicata ai talk, con avvio sempre venerdì 6 giugno alle 15. Il primo incontro è dedicato a Smart cities in pratica: la visione dell'Abruzzo tra mobilità e ambiente; alle 17 si parla di La nuova governance urbana: ciclabilità, bandi e buone pratiche.



Sabato 7 giugno si comincia alle 9 con Le novità contabili e aziendali nello scenario della sostenibilità per poi passare a Spazio alle idee nascenti: presentazione di nuove start-up. Nel pomeriggio, dalle 15: Tecnologie e materiali innovativi per la mobilità, Ripensare la mobilità con i dati, Dalla città alla piattaforma: la rivoluzione tech della mobilità. Domenica 8 giugno, alle 10, Contenuti, persone e idee che fanno muovere la community. Alle 15 Turismo che muove: e-bike, storytelling e territorio dell’Adriatico e alle 17 Lo scenario della guida sostenibile: elettrico, ibrido, idrogeno?