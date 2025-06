A Ecomob la consegna del premio Greennovation

Appuntamento domenica 8 giugno alle 12 in piazza della Rinascita per la consegna del premio Greennovation, nell'ambito dell’ottava edizione di Ecomob. “Il premio rappresenta un segno di apprezzamento per le iniziative intraprese da aziende, startup e PA a favore dell’ambiente, per l’adozione di pratiche responsabili e per la capacità di coniugare innovazione, etica e rispetto delle risorse naturali” nel commento degli organizzatori. Con loro Sonia Mazzocchetti, architetto che si occupa della progettazione e della logistica.



Consegna quindi ai rappresentanti dei diversi ambiti e progetti individuati, che sono: Eflyke, la prima moto volante, monoposto elettrica, Treddy, azienda pescarese, leader in Italia, che unisce innovazione e tecnologia per offrire soluzioni avanzate nella stampa 3D e nella consulenza per l’industria 4.0., Metamer, Confezioni Mario De Cecco e il Comune di Pescara, per la visione green della città.



Nell’area expo, dalla mattina a sera, mezzi elettrici fra macchine, moto, bici e scooter, fino agli stand dedicati all'efficientamento energetico. Nell’area della Regione Abruzzo, poi, in programma laboratori tematici per bambini. Oltre agli stand, da segnalare l’area dedicata ai talk. Domenica 8 giugno, alle 10, Contenuti, persone e idee che fanno muovere la community. Alle 15 Turismo che muove: e-bike, storytelling e territorio dell’Adriatico e alle 17 Lo scenario della guida sostenibile: elettrico, ibrido, idrogeno?