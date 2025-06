Al via Torrestate: Ornella Muti e Maria Grazia Cucinotta regine dell'Estate Torrese

Ornella Muti e Maria Grazia Cucinotta saranno le star dell'Estate Torrese. Sarà glamour, scoppiettante e divertente, la nuova edizione di Torrestate 2025 messa a punto dall'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Mancini con il coordinamento dell'assessore alla Cultura, Valeria Argentieri. Quattro mesi di eventi e manifestazioni dal 14 giugno al 18 settembre, caratterizzata dalla presenza di vip internazionali come le due regine del cinema italiano che saranno a Torre de' Passeri per incontrare fan ed estimatori il 1 e 6 agosto prossimi.

E poi, grande sorpresa, il piacevole ritorno della Notte Bianca sabato 2 agosto in via Garibaldi; gli attesi e tradizionali ritorni delle Feste patronali di Sant'Antonino dal 2 al 4 settembre e, ancora, le Torriadi dal 1 al 9 luglio; la Passeggiata e la Biciclettata Torrese che si svolgeranno il 15 giugno e il 7 settembre; il Karaoke sotto le Stelle e Prosciuttiamoci, il 6 luglio e l'8 e 9 agosto e la Sagra della Pecora, l'11 e 12 luglio.

Tra i nuovi appuntamenti c'è la divertente Corrida il 26 luglio, la Festa del Donatore dell'Avis il 19 luglio e il grande raduno degli Alpini nel 70° anniversario, il 30 e il 31 agosto. E poi ancora tantissimi altri appuntamenti sportivi, padel, calcetto, basket, memorial, eventi letterari, teatro ed eventi per grandi e piccini, cocktail party, spettacoli musicali, fiabe, racconti di cinema, concertini live e jazz.

Il sindaco Mancini e l'assessore Argentieri: "Ogni angolo del nostro borgo storico, dai parchi alle piazze, alle strade, agli impianti sportivi, sarà toccato da eventi straordinari che ci regaleranno emozioni e divertimento. L'invito a tutti è di venire a Torre de' Passeri, la città del grande successo di Arrostiland, per godere di una estate di intrattenimenti, ma anche per conoscere i nostri tesori architettonici, la chiesa della Beata Vergine Maria delle Grazie; il Palazzo della Memoria, il Monumento in ricordo delle vittime della strage di Nassiriya; i nostri bellissimi e coloratissimi parchi, il parco dei Giusti, il parco Enzo Biagi, l'area picnic della Villa Comunale e gli impianti sportivi di via degli Alpini, la piazzetta degli Artisti di via del Buco, Largo Sciopero alla Rovescia e, perché no, una bella passeggiata nel borgo antico con lo splendido corso Mazzini rinnovato. Il grazie dell'Amministrazione va a tutte le associazioni, alle attività economiche del territorio, che hanno risposto al nostro appello di collaborazione e che ci hanno sempre mostrato vicinanza e sostegno, riannodando quel senso di cittadinanza attiva che fa grande una comunità".

Questo il calendario di Torrestate 2025 a Torre de' Passeri:

GIUGNO 2025

1) Sabato 14 giugno ore 16 3° Torneo Città di Torre de' Passeri categoria esordienti stadio comunale Giuseppe Volpe a cura della Real Torrese.

2) Domenica 15 giugno ore 8.30 raduno in Piazza 6 Aprile 2009 2° edizione della Passeggiata Torrse a cura del Comune

3) Mercoledì 18 giugno ore 21 Parco dei Giusti presentazione del libro "La strage di Bologna" di Simone Pizzirani a cura del Comune

4) Domenica 22 giugno ore 8.30 allenamento speciale attività ludico- motoria dai 5 ai 13 anni stadio comunale Volpe a cura dell'Asd Atletica Val Pescara

5) Domenica 22 giugno ore 9 bocciodromo comunale di via Einaudi 2° Memorial Dino Ferrone gara regionale a cura dell'Associazione Bocciofila Torrese

6) Giovedì 26 giugno ore 21 Parco Enzo Biagi di via Roma "Tutto torna" rassegna teatro ragazzi con la direzione artistica di Federica Vicino, associazione Officine Solidali teatro e arte, in collaborazione con la Compagnia Indaco e la Carovana

7) Sabato 28 giugno ore 18 evento per bambini “Il Parco delle Meraviglie”

LUGLIO 2025

8) Martedì 1, mercoledì 2, venerdì 4, lunedì 7, martedì, mercoledì 9 luglio ore 20.30 Villa Comunale 150° Unità d'Italia di via degli Alpini le Torriadi a cura del Comune e dell'Asd Torre Basketball

9) Giovedì 3 luglio ore 21 Parco dei Giusti "Robin Hood" rassegna teatro bimbi con la direzione artistica di Federica Vicino e associazione culturale New Sounds e Beyond

10) Domenica 6 luglio ore 21 Parco dei Giusti Karaoke sotto le stelle di Silvio Live Music a cura del Comune

11) Giovedì 10 luglio ore 21 Piazzetta degli Artisti di via del Buco "Bitter Moonrise" rassegna teatroragazzi con la direzione artistica di Federica Vicino, Officine Solidali e la Carovana.

12) Venerdì 11 e sabato 12 luglio ore 19 in piazza Papa Giovanni XXIII Sagra della Pecora a cura della Pro Loco 2.0 di Torre

13) Lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 luglio alla Villa Comunale ore 18.30 Torneo di Padel maschile, misto e femminile, a cura dell'Associazione Torre Casauriense; ore 20.30 torneo di calcetto over 18 a cura della real Torrese

14) Giovedì 17 luglio ore 21 Parco Enzo Biagi "Tutto Eduardo" rassegna teatro sorriso di Federica Vicino con Officine Solidali, Indaco e La Carovana

15) Venerdì 18 luglio ore 19 al bar Zanzibar di piazzale Stazione Zanzibar Summer Night karaoke e dance commerciale con Andrea D'Alimonte e Gino Exotic con stand gastronomici

16) Sabato 19 luglio ore 16 "Festa del donatore" in piazza Plebiscito nel 55°anniversario della fondazione dell'Avis comunale.

17) Lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23, martedì 29 e mercoledì 30 luglio ore 20.30 alla Villa Comune Torneo di calcetto over 18 a cura della real Torrese

18) Giovedì 24 luglio ore 21 al Parco dei Giusti serata Cabaret con Massimiliano Elia a cura di Federica Vicino, Indaco, La Carovana e Officine Solidali.

19) Venerdì 25 luglio ore 21 Parco dei Giusti "LU prime amore n'z scorda mai" spettacolo teatrale dell'associazione culturale La Ginestra di Cepagatti

20) Sabato 26 luglio ore 21 piazza Plebiscito "La Corrida" a cura dell'Associazione Libera Pesca Torre

21) Domenica 27 luglio ore 21 Parco dei Giusti "Crazy Orta Show" spettacolo teatrale a cura della Compagnia “Gli amici di Alessio”

22) Lunedì 28 luglio ore 21 Parco dei Giusti "Le regine del capitano" spettacolo per grandi e piccini a cura dell'associazione musicale Donne sotto le stelle 2.

23) Giovedì 31 luglio ore 21 Parco dei Giusti "Hansel e Gretel" rassegna teatrobimbi con la direzione artistica di Federica Vicino e associazione New Sounds a cura del Comune.

AGOSTO 2025

24) Venerdì 1 agosto ore 21 piazza 6 Aprile 2009 esibizione dell'attrice Maria Grazia Cucinotta con lo spettacolo teatrale Malena con la direzione artistica di Federica Vicino con New Sounds e Comune.

25) Sabato 2 agosto ore 19 la "Notte Bianca" lungo via Garibaldi a cura della Pro Loco 2.0.

26) Lunedì 4 agosto ore 21 piazza Plebiscito proiezione del film "Un povero ricco" rassegna cinema sotto le stelle a cura di Vicino, Comune, New Sounds.

27) Martedì 5 agosto ore 21 piazza Plebiscito proiezione del film "Io e mia sorella" cinema sotto le stelle

28) Mercoledì 6 agosto ore 21 in piazza 6 Aprile 2009 Ornella Muti con il recital Racconti di cinema (Vicino, Comune, New Sounds)

29) Venerdì 8 e sabato 9 agosto ore 19 in piazza Papa Giovanni XXIII "Prosciuttiamoci" a cura dei Fratelli Cappola e Pro Loco 2.0.

30) Venerdì 14 agosto "Zanzibar Summer Night" quiz game, karaoke con Dr.Why, dance commerciale con Dj Daloncon a cura del bar Zanzibar

31) Mercoledì 20 agosto ore 21 piazza Plebiscito concerto live dei Giannissima Tribute band a cura del Comune

32) Giovedì 21 agosto ore 21 Piazzetta degli Arstisti di via del Buco "Un viaggio tra gli standard jazz" di Cristian Moscone quartet a cura del Comune.

33) Mercoledì 27 agosto ore 21 Parco Enzo Biagi di via Roma concerto sotto le stelle con i "Lem 2000" a cura del Comune

34) Sabato 30 e domenica 31 agosto raduno 8° zona Alpini sezione Abruzzi per il 70° anniversario a cura del Gruppo Alpini Torre.

SETTEMBRE 2025

35) Martedì 2, mercoledì 3 e giovnedì 4 settembre feste patronali in onore di Sant'Antonino e Santa Croce a cura del Comune, parrocchia Beata Maria Vergine delle Grazie e comitato feste.

36) Domenica 7 settembre ore 10 in piazza 6 Aprile 2009 raduno per la Biciclettata Torrese a cura del Comune.

37) Mercoledì 17 e giovedì 18 settembre ore 20.30 alla Villa Comunale torneo di basket a cura della Torre Spes.