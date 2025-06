Piazza della Rinascita si trasforma in uno spazio dedicato ai bambini

"Truccabimbi, bolle giganti, costruzioni, baby auto da guidare in un circuito, giochi da tavolo, baby dance e area disegno. Il divertimento è assicurato, per i bambini, con l'iniziativa pensata dal Comune di Pescara che da domani, sabato 14 giugno, troverà spazio in pieno centro, a piazza della Rinascita e poi a piazza Primo Maggio, fino alla fine di agosto, per un totale di dieci date, anche nelle ore serali, fino a mezzanotte". L'assessore agli Eventi Alfredo Cremonese e l'assessore al Commercio e Turismo Zaira Zamparelli annunciano l'iniziativa pensata per i più piccoli e invitano "le famiglie a partecipare, per far divertire i bambini all'aperto con tanti giochi, cogliendo così l'occasione per passeggiare in centro, fare shopping, frequentare i locali della città".

Sono i due assessori ad illustrate il calendario di "Event Giochi" che prenderà il via domani alle ore 18 e proseguirà fino alle ore 21. "Il format è avvolgente, comprendendo una serie di attività ludiche per bambini che potranno incontrare le mascotte e trascorrere alcune ore tra un gioco e l'altro, accompagnati dalla musica. Abbiamo sempre puntato sul divertimento dei più piccoli, anche in altri periodi dell'anno, a partire da Natale, e riteniamo che, rivolgendoci a un target composto dalle famiglie, possano beneficiarne tutte le attività. Proponendo ai pescaresi e ai turisti un'occasione di svago serale destinata essenzialmente ai bambini, vogliamo favorire le aperture serali dei negozi nel fine settimana, nel periodo più caldo dell'anno, come avviene in altre località, per rendere la città sempre più accogliente".

La prima data è quella di domani, nel pomeriggio e nella prima parte della serata, per proseguire poi nelle serate del 28 giugno, sempre in piazza della Rinascita (dalle ore 21:00 alle 24:00), a luglio (il 4, il 16 e il 30), tra piazza Primo Maggio e piazza della Rinascita (dalle ore 21:00 alle 24:00), e ad agosto (il 2, l'8, il 9, il 23 e il 30), nei giardinetti di piazza Primo Maggio (dalle ore 21:00 alle 24:00).