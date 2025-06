Pomeriggio danzante al Dopolavoro Ferroviario

La Compagnia Storica del Gran Ballo Pescara con una piacevole manifestazione ha presentato, ieri 28 giugno, i balli dell’ottocento accompagnate da musiche dell’epoca danzate da ballerini e ballerine. Il caldo e afoso pomeriggio non ha scoraggiato i numerosi ospiti presenti che hanno potuto ammirare la maestria nell’eseguire danze preparate durante il corso diretto dalla maestra di ballo Rita Vaccarino.

I balli dell’ottocento, che si ammirano nei film e rappresentazioni storiche, sono sempre accompagnate da musiche di autori famosi come Strauss padre e figli. I balli di quell’epoca sono veri balli di sala che si danzavano in gruppo quasi sempre in circolo o in fila come per le marce. Il film il Gattopardo o la Principessa Sissi hanno portato gli spettatori in quelle bellissime sale dove tutti ballavano, donne uomini e giovani di ogni età.

In ogni casa il ballo era importante e dava la possibilità di passare delle ore in armonia al suono di belle musiche. I danzatori che hanno concluso il corso di ballo, tenuto presso il dopolavoro ferroviario di Pescara, hanno indossato abiti adeguati all’epoca che hanno risposto appieno ai canoni di quelli del tempo.

Il Carnet de Bals per la presentazione delle danze storiche ha previsto: Polka Francaise, Valzer Spagnolo, Le Pas des Patineurs, Mazurka del Gattopardo, The North down Waltz, Veleta Waltz. Alla fine della manifestazione i ballerini hanno invitato il pubblico a danzare insieme e, numerose persone, hanno aderito sulle note di: Skipping Along, Musen Polka op. 147

Danzatori della manifestazione diretti dalla maestra Rita Vaccarino sono stati Daria Cavallini, Claudia D’Annunzio, Paola Di Fabrizio, Fiorella Perticaroli, Anita Trozzi, Paolo Alberti, Gabriele Dioguardi, Maria Ricciutelli.