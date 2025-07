Nelle tesi di laurea le idee per il nuovo Campus di Pescara

Mercoledì 9 luglio, alle 17,30, presso l’Aula rossa del Polo di Pescara (viale Pindaro) dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” ci sarà la discussione delle 21 tesi di laurea del Dipartimento di Architettura. All’evento parteciperanno il Rettore, Liborio Stuppia, ed il Prorettore con delega alla sede di Pescara, Tonio Di Battista. Tra le tesi che verranno discusse, dieci riguardano direttamente il progetto di ampliamento del Campus di Pescara. Nella sessione mattutina saranno presentate invece le diciassette tesi del Corso di Laurea in “Scienze dell’habitat sostenibile”, presieduto dal professor Matteo Di Venosa, e quelle del Corso di Laurea in “Architettura”, presieduto dal professo Marcello Villani, riguardanti argomenti legati a progettualità e tematiche emergenti come il patrimonio, la mobilità e il progetto energetico-ambientale.

L’evento segna una tappa importante nel percorso partecipativo per il progetto del nuovo Campus universitario di Pescara, avviato con la Summer School di settembre 2024, proseguito con incontri pubblici e tavoli di lavoro con istituzioni, studenti, professionisti e stakeholders, e culminato nella presentazione del Masterplan avvenuta lo scorso dicembre presso l’ex-Aurum. Il principio guida alla base del progetto è che gli spazi dell’Università si aprono alla Città e che il processo osmotico punta a riqualificare l’intero quartiere di Porta Nuova. Le proposte progettuali rappresentano un passaggio strategico verso l’emanazione del bando di gara per la realizzazione del primo lotto di intervento, che riguarderà l’ampliamento del Polo di Viale Pindaro su un’area già di proprietà dell’Ateneo. Oltre alla presentazione dei progetti, l’appuntamento sarà anche momento di festa per i laureandi e le loro famiglie, con la proclamazione dei neodottori in Architettura.

“La presentazione delle tesi dei Laboratori di Laurea 2025 - spiega il professo Paolo Fusero, Direttore del Dipartimento di Architettura della “d’Annunzio” - è un passaggio decisivo in un percorso partecipativo che ha accompagnato fin dall’inizio il progetto di ampliamento della sede universitaria di Pescara. Abbiamo costruito questo cammino - sottolinea il professor Fusero - in dialogo con esperti, associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di costruire una proposta condivisa per arrivare alle prossime tappe: la pubblicazione del bando di gara e l’avvio concreto dei lavori di ampliamento del Campus Pindaro. È un modello di progettazione partecipata, capace di generare una Cittadella Universitaria aperta, integrata e realmente rispondente ai bisogni della comunità accademica, della città e dei suoi abitanti. Fino a pochi anni fa sembrava un sogno di pochi visionari, adesso sta cominciando a diventare una realtà che appartiene a tutti”.