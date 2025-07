Musica, arte, territorio: il Diorama Festival torna al Parco Archeologico Colle del Telegrafo

Diorama Festival torna al Colle del Telegrafo il 18 e il 19 luglio dalle ore 18: si tratta di uno dei luoghi più affascinanti e simbolici della città di Pescara. Primo insediamento urbano, a picco sul mare Adriatico, con vista aperta sulla Maiella e sul profilo del Gran Sasso è un luogo sospeso tra passato e futuro, dove il tramonto sulla Bella Addormentata è un evento in sé.

Ed è proprio qui che per due giorni musica, arti visive e comunità si incontrano ancora una volta. Così interviene Paolo Cicalini, ideatore e Direttore artistico di Diorama Festival:

«Essere nato a Pescara e poter portare qui Diorama Festival, tra le pietre del Colle del Telegrafo, per il quarto anno, ha un significato profondo. È un luogo che molti non conoscono, eppure racconta le origini stesse della città: un punto panoramico, sospeso tra il mare e la montagna, che sembra fatto apposta per accogliere nuove visioni. Ripeto un concetto importantissimo che è dietro Diorama: non costruiamo scenografie, le riscopriamo. E ogni tappa è un modo per guardare diversamente i luoghi che pensavamo di conoscere. Il Colle del Telegrafo non è solo un parco, è un frammento di memoria collettiva da riattivare attraverso l’arte, la musica, la comunità».